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Липецкая область
https://ria.ru/20200901/nagrada-1576578284.html
Липецкого кадета наградили за спасение утопающей женщины
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил школьнику - кадету Вячеславу Беликову - нагрудный знак "Горячее сердце", спасшего утопающую женщину, РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:28
2020-09-01T14:28
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 1 сен — РИА Новости. </strong>Глава администрации Липецкой области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a> вручил школьнику - кадету Вячеславу Беликову - нагрудный знак "Горячее сердце", спасшего утопающую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Награда утверждена Фондом социально-культурных инициатив. Отважный поступок липецкий школьник совершил осенью 2019 года. Проходя мимо пруда, подросток услышал крики о помощи. Не раздумывая и рискуя собственной жизнью, Вячеслав бросился в воду и помог женщине выбраться, прокомментировали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что глава региона поблагодарил молодого человека за отважный поступок."Твой поступок заслуживает большого уважения. Мы гордимся тем, что у нас в регионе есть такие молодые люди, готовые в трудную минуту оказать помощь", – сказал Артамонов
https://ria.ru/20190528/1555022334.html
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игорь артамонов

Липецкого кадета наградили за спасение утопающей женщины

14:28 01.09.2020
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© Фото : Администрация Липецкой областиГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил школьнику - кадету Вячеславу Беликову - нагрудный знак "Горячее сердце", спасшего утопающую женщину
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил школьнику - кадету Вячеславу Беликову - нагрудный знак Горячее сердце, спасшего утопающую женщину - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Администрация Липецкой области
ЛИПЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил школьнику - кадету Вячеславу Беликову - нагрудный знак "Горячее сердце", спасшего утопающую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Награда утверждена Фондом социально-культурных инициатив. Отважный поступок липецкий школьник совершил осенью 2019 года. Проходя мимо пруда, подросток услышал крики о помощи. Не раздумывая и рискуя собственной жизнью, Вячеслав бросился в воду и помог женщине выбраться, прокомментировали в пресс-службе.
"Увидел, что женщина тонет и сразу прыгнул в воду. Я не мог поступить по-другому. Меня так воспитали – помогать людям в любой ситуации", – цитирует пресс-служба слова Беликова.
В пресс-службе отметили, что глава региона поблагодарил молодого человека за отважный поступок.
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"Твой поступок заслуживает большого уважения. Мы гордимся тем, что у нас в регионе есть такие молодые люди, готовые в трудную минуту оказать помощь", – сказал Артамонов
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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