https://ria.ru/20200901/moskva-1576560592.html

Москву украсят флагами в преддверии Дня города

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:30

2020-09-01T10:30

2020-09-01T10:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Заместитель мэра подчеркнул, что ключевым элементом концепции украшения станет слово "Москва" и цифра 873 - именно столько лет исполняется в этом году столице."Всего установят около 3 тысяч декоративных конструкций, праздничное оформление получат порядка 200 городских площадок. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце - их украсят цветочными арками", - сообщил Бирюков.По его словам, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение отказаться от установки декораций с тактильным взаимодействием.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы ко Дню города ничего не закупалось.Заместитель мэра сообщил, что архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в выходные дни в праздничном режиме. Кроме того, несколько улиц в центре города украсят световыми инсталляциями, а в парке Горького установят светящиеся цветы и шары."На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят праздничные плакаты. Также подготовлены поздравительные видеоролики, которые будут транслироваться 5 и 6 сентября на цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и нескольких зданий на Новом Арбате, в том числе домов-книжек", - отметил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20200826/kafe-1576335842.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков