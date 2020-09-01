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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москву украсят флагами в преддверии Дня города
Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:30
2020-09-01T10:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Заместитель мэра подчеркнул, что ключевым элементом концепции украшения станет слово "Москва" и цифра 873 - именно столько лет исполняется в этом году столице."Всего установят около 3 тысяч декоративных конструкций, праздничное оформление получат порядка 200 городских площадок. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце - их украсят цветочными арками", - сообщил Бирюков.По его словам, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение отказаться от установки декораций с тактильным взаимодействием.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы ко Дню города ничего не закупалось.Заместитель мэра сообщил, что архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в выходные дни в праздничном режиме. Кроме того, несколько улиц в центре города украсят световыми инсталляциями, а в парке Горького установят светящиеся цветы и шары."На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят праздничные плакаты. Также подготовлены поздравительные видеоролики, которые будут транслироваться 5 и 6 сентября на цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и нескольких зданий на Новом Арбате, в том числе домов-книжек", - отметил Бирюков.
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петр бирюков

Москву украсят флагами в преддверии Дня города

10:30 01.09.2020
16
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушки на пешеходном переходе на Театральной площади в Москве
Девушки на пешеходном переходе на Театральной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Центральными элементами украшения города станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных столичных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город. Так, флаги с символикой праздника украсят Большой Москворецкий, Новоарбатский, Крымский, Большой Устьинский, Бородинский и Большой Краснохолмский мосты", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что ключевым элементом концепции украшения станет слово "Москва" и цифра 873 - именно столько лет исполняется в этом году столице.
"Всего установят около 3 тысяч декоративных конструкций, праздничное оформление получат порядка 200 городских площадок. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце - их украсят цветочными арками", - сообщил Бирюков.
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По его словам, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение отказаться от установки декораций с тактильным взаимодействием.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы ко Дню города ничего не закупалось.
"Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных конструкций, позволяющий обеспечить украшение города", - пояснил Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в выходные дни в праздничном режиме. Кроме того, несколько улиц в центре города украсят световыми инсталляциями, а в парке Горького установят светящиеся цветы и шары.
"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят праздничные плакаты. Также подготовлены поздравительные видеоролики, которые будут транслироваться 5 и 6 сентября на цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и нескольких зданий на Новом Арбате, в том числе домов-книжек", - отметил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
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