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Автор хита "I Like to Move It" умер в возрасте 49 лет
Американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, наиболее известный благодаря хиту "I Like to Move It", скончался в возрасте 49 лет, сообщает... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T23:07
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, наиболее известный благодаря хиту "I Like to Move It", скончался в возрасте 49 лет, сообщает портал <a href="https://www.tmz.com/2020/09/01/i-like-to-move-it-dj-erick-morillo-dead-at-49/" target="_blank">TMZ</a> со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Согласно источникам, тело музыканта было обнаружено утром во вторник в городе <a href="http://ria.ru/location_Miami_Beach/" target="_blank" data-auto="true">Майами-Бич</a> (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a>). Обстоятельства его смерти в данный момент выясняются.Как отмечает TMZ, несколько недель назад Морилло задержали в Майами по обвинению в сексуальном насилии.Морилло – автор многочисленных синглов и ремиксов. Наибольшую известность ему принес известный танцевальный хит "I Like to Move It", выпущенный и исполненный совместно с вокалистом Мэдом Стантманом (Mad Stuntman, настоящее имя Марк Куоши) в рамках проекта "Reel 2 Real", существовавшего в 1992-1997 годах.
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майами-бич, флорида, сша

Автор хита "I Like to Move It" умер в возрасте 49 лет

23:07 01.09.2020 (обновлено: 23:08 01.09.2020)
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© AFP 2020 / Joe ScarniciАмерикано-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло
Американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AFP 2020 / Joe Scarnici
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, наиболее известный благодаря хиту "I Like to Move It", скончался в возрасте 49 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Согласно источникам, тело музыканта было обнаружено утром во вторник в городе Майами-Бич (штат Флорида). Обстоятельства его смерти в данный момент выясняются.
Как отмечает TMZ, несколько недель назад Морилло задержали в Майами по обвинению в сексуальном насилии.
Морилло – автор многочисленных синглов и ремиксов. Наибольшую известность ему принес известный танцевальный хит "I Like to Move It", выпущенный и исполненный совместно с вокалистом Мэдом Стантманом (Mad Stuntman, настоящее имя Марк Куоши) в рамках проекта "Reel 2 Real", существовавшего в 1992-1997 годах.
1082023
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Майами-БичФлоридаСША
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