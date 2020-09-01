https://ria.ru/20200901/mishustin-1576592805.html

Мишустин плохо относится к инициативам, которые что-то запрещают

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что хорошо относится к инициативам, связанным с новациями, но "не очень хорошо" к новшествам, которые что-то... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:18

2020-09-01T17:18

2020-09-01T17:28

михаил мишустин

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> рассказал, что хорошо относится к инициативам, связанным с новациями, но "не очень хорошо" к новшествам, которые что-то запрещают."Вообще к любым инициативам, связанным с новациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо", - сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями, где одна из участниц встречи рассказала про разработанную систему идентификации с использованием биометрических данных."Если так вот серьезно, это очень тонкая, чувствительная вещь, когда вам предлагаются системы по биометрическим данным - неважно, отпечаток ли пальца или фотография, но не всем людям это комфортно", - отметил премьер.По его словам, есть много людей, которые не хотят в электронном виде заполнять какие-то документы.

https://ria.ru/20200901/mishustin-1576573381.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество