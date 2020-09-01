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https://ria.ru/20200901/mishustin-1576592805.html
Мишустин плохо относится к инициативам, которые что-то запрещают
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что хорошо относится к инициативам, связанным с новациями, но "не очень хорошо" к новшествам, которые что-то... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:18
2020-09-01T17:28
михаил мишустин
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> рассказал, что хорошо относится к инициативам, связанным с новациями, но "не очень хорошо" к новшествам, которые что-то запрещают."Вообще к любым инициативам, связанным с новациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо", - сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями, где одна из участниц встречи рассказала про разработанную систему идентификации с использованием биометрических данных."Если так вот серьезно, это очень тонкая, чувствительная вещь, когда вам предлагаются системы по биометрическим данным - неважно, отпечаток ли пальца или фотография, но не всем людям это комфортно", - отметил премьер.По его словам, есть много людей, которые не хотят в электронном виде заполнять какие-то документы.
https://ria.ru/20200901/mishustin-1576573381.html
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михаил мишустин, общество

Мишустин плохо относится к инициативам, которые что-то запрещают

17:18 01.09.2020 (обновлено: 17:28 01.09.2020)
2952
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что хорошо относится к инициативам, связанным с новациями, но "не очень хорошо" к новшествам, которые что-то запрещают.
"Вообще к любым инициативам, связанным с новациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо", - сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями, где одна из участниц встречи рассказала про разработанную систему идентификации с использованием биометрических данных.
"Если так вот серьезно, это очень тонкая, чувствительная вещь, когда вам предлагаются системы по биометрическим данным - неважно, отпечаток ли пальца или фотография, но не всем людям это комфортно", - отметил премьер.
По его словам, есть много людей, которые не хотят в электронном виде заполнять какие-то документы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время отлета из Благовещенска - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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