https://ria.ru/20200901/mishustin-1576592805.html
Мишустин плохо относится к инициативам, которые что-то запрещают
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что хорошо относится к инициативам, связанным с новациями, но "не очень хорошо" к новшествам, которые что-то... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:18
2020-09-01T17:18
2020-09-01T17:28
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576233540_0:0:3205:1803_1400x0_80_0_0_85c51053075496ffdb3f764cc8e7c242.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> рассказал, что хорошо относится к инициативам, связанным с новациями, но "не очень хорошо" к новшествам, которые что-то запрещают."Вообще к любым инициативам, связанным с новациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо", - сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями, где одна из участниц встречи рассказала про разработанную систему идентификации с использованием биометрических данных."Если так вот серьезно, это очень тонкая, чувствительная вещь, когда вам предлагаются системы по биометрическим данным - неважно, отпечаток ли пальца или фотография, но не всем людям это комфортно", - отметил премьер.По его словам, есть много людей, которые не хотят в электронном виде заполнять какие-то документы.
https://ria.ru/20200901/mishustin-1576573381.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576233540_294:0:3025:2048_1400x0_80_0_0_e1f94dbd00ca4676f0900e1a95699060.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество
КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
рассказал, что хорошо относится к инициативам, связанным с новациями, но "не очень хорошо" к новшествам, которые что-то запрещают.
"Вообще к любым инициативам, связанным с новациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо", - сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями, где одна из участниц встречи рассказала про разработанную систему идентификации с использованием биометрических данных.
"Если так вот серьезно, это очень тонкая, чувствительная вещь, когда вам предлагаются системы по биометрическим данным - неважно, отпечаток ли пальца или фотография, но не всем людям это комфортно", - отметил премьер.
По его словам, есть много людей, которые не хотят в электронном виде заполнять какие-то документы.