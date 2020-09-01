Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Instagram.
"Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов. Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы", - написала она.
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Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов...Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств. ⠀ Для тех, кто знал Олега Орестовича, его уход — это тяжелый удар и невосполнимая утрата. Своей жизнью он в полной мере показал всем нам яркий пример честного служения родной стране и идеалам прав человека, в которые верил беззаветно... ⠀ Мои самые искренние соболезнования супруге Зое Алексеевне, сыну, родным и близким Олега Орестовича, всем, кто знал и любил его, членам правозащитного сообщества во всём мире. ⠀ Светлая память…
Она добавила, что Миронов помог многим людям, провел большую работу по правовому просвещению и завел первые связи с омбудсменами других стран.
Москалькова выразила соболезнования супруге, сыну, родным Миронова и всем, кто его знал.
"Для тех, кто знал Олега Орестовича, его уход - это тяжелый удар и невосполнимая утрата", - написала омбудсмен.
По ее словам, Миронов своей жизнью показал пример честного служения родной стране и идеалам прав человека.