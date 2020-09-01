https://ria.ru/20200901/mironov-1576605510.html

Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов

Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Instagram. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T23:17

2020-09-01T23:17

2020-09-01T23:17

россия

татьяна москалькова

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> в Instagram."Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов. Он был первым конституционным омбудсменом в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с 1998 по 2004 годы", - написала она.Она добавила, что Миронов помог многим людям, провел большую работу по правовому просвещению и завел первые связи с омбудсменами других стран.Москалькова выразила соболезнования супруге, сыну, родным Миронова и всем, кто его знал."Для тех, кто знал Олега Орестовича, его уход - это тяжелый удар и невосполнимая утрата", - написала омбудсмен.По ее словам, Миронов своей жизнью показал пример честного служения родной стране и идеалам прав человека.

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, общество