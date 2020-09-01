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Путин назвал задачу мировых лидеров
Задача мировых лидеров, ответственных политиков - не допустить повторения страшных событий Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:21
2020-09-01T12:26
общество
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Задача мировых лидеров, ответственных политиков - не допустить повторения страшных событий Второй мировой войны, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Искренне верю, что вам, вашим родственникам никогда не придется столкнуться со столь тяжелыми испытаниями (военных лет). В этом вижу задачу лидеров государств, ответственных политиков, общественных деятелей, всех, кто осознает, насколько хрупок современный мир. Верю, что вам не придется пережить подобное никогда, ведь тогда ожесточение было очень страшным, с обеих сторон", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
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общество, владимир путин, в мире

Путин назвал задачу мировых лидеров

12:21 01.09.2020 (обновлено: 12:26 01.09.2020)
908
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Задача мировых лидеров, ответственных политиков - не допустить повторения страшных событий Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин.
"Искренне верю, что вам, вашим родственникам никогда не придется столкнуться со столь тяжелыми испытаниями (военных лет). В этом вижу задачу лидеров государств, ответственных политиков, общественных деятелей, всех, кто осознает, насколько хрупок современный мир. Верю, что вам не придется пережить подобное никогда, ведь тогда ожесточение было очень страшным, с обеих сторон", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на фестивале молодежи и студентов. 19 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.10.2017
19 октября 2017, 13:22
Володин назвал три качества, которыми должен обладать лидер
3220107
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