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Путин назвал задачу мировых лидеров

Задача мировых лидеров, ответственных политиков - не допустить повторения страшных событий Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:21

2020-09-01T12:21

2020-09-01T12:26

общество

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Задача мировых лидеров, ответственных политиков - не допустить повторения страшных событий Второй мировой войны, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Искренне верю, что вам, вашим родственникам никогда не придется столкнуться со столь тяжелыми испытаниями (военных лет). В этом вижу задачу лидеров государств, ответственных политиков, общественных деятелей, всех, кто осознает, насколько хрупок современный мир. Верю, что вам не придется пережить подобное никогда, ведь тогда ожесточение было очень страшным, с обеих сторон", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20171019/1507150365.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, в мире