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https://ria.ru/20200901/krapivin-1576575961.html
Семья Крапивина уточнила причину смерти писателя
Причиной смерти российского и советского писателя Владислава Крапивина стал сепсис, сообщила РИА Новости невестка литератора Лариса Крапивина. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:52
2020-09-01T14:57
владислав крапивин
екатеринбург
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Причиной смерти российского и советского писателя <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Krapivin/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Крапивина</a> стал сепсис, сообщила РИА Новости невестка литератора Лариса Крапивина.В середине июля Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус. После анализов инсульт и инфаркт исключили, однако КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких, при этом тесты на COVID-19 были отрицательные.По словам невестки писателя, 7 августа его выписали из терапевтического отделения больницы № 40 Екатеринбурга в состоянии "намного хуже, чем три недели назад": у литератора появились гематома на ноге, пролежни на спине, сам он не мог двигаться. Вскоре Крапивина повторно госпитализировали и поместили в реанимацию.Сегодня утром он скончался. Прощание состоится 3 сентября в Храме на Крови в Екатеринбурге.Владислав Крапивин — писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году в Свердловске (Екатеринбург) по инициативе литератора основали детский отряд "Каравелла" — парусная флотилия. Помимо морского дела, члены отряда занимались спортивным фехтованием, журналистикой, изучали историю парусного флота. Крапивин руководил им на протяжении 30 лет.В 1964 году он стал членом Союза писателей СССР и с тех пор занимался творчеством. Произведения Крапивина публиковали в таких журналах, как "Пионер", "Аврора", "Урал" и "Мурзилка".
https://ria.ru/20200901/krapivin-1576568411.html
https://ria.ru/20181014/1530524993.html
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владислав крапивин, екатеринбург, общество

Семья Крапивина уточнила причину смерти писателя

13:52 01.09.2020 (обновлено: 14:57 01.09.2020)
5976
© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтактеВладислав Крапивин
Владислав Крапивин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтакте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Причиной смерти российского и советского писателя Владислава Крапивина стал сепсис, сообщила РИА Новости невестка литератора Лариса Крапивина.

"Нам последнюю версию сказали, что сепсис. Значит, это результат этой страшной ноги, которая была, когда нам его отдали (из больницы. — Прим. ред.). У него не было коронавируса. Вы не убедите меня никто, что у него был коронавирус. У него была просто обычная старческая пневмония. <...> Его выписали из больницы с этой ногой. В таком состоянии человека не выписывают", — рассказала собеседница агентства.

В середине июля Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус. После анализов инсульт и инфаркт исключили, однако КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких, при этом тесты на COVID-19 были отрицательные.
По словам невестки писателя, 7 августа его выписали из терапевтического отделения больницы № 40 Екатеринбурга в состоянии "намного хуже, чем три недели назад": у литератора появились гематома на ноге, пролежни на спине, сам он не мог двигаться. Вскоре Крапивина повторно госпитализировали и поместили в реанимацию.
Сегодня утром он скончался. Прощание состоится 3 сентября в Храме на Крови в Екатеринбурге.
Советский детский писатель Владислав Петрович Крапивин беседует с юными актерами Свердловского театра юного зрителя (сейчас Екатеринбургский театр юного зрителя). - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 13:00Культура
Прощание с Командором. Памяти Владислава Крапивина
Владислав Крапивин — писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году в Свердловске (Екатеринбург) по инициативе литератора основали детский отряд "Каравелла" — парусная флотилия. Помимо морского дела, члены отряда занимались спортивным фехтованием, журналистикой, изучали историю парусного флота. Крапивин руководил им на протяжении 30 лет.
В 1964 году он стал членом Союза писателей СССР и с тех пор занимался творчеством. Произведения Крапивина публиковали в таких журналах, как "Пионер", "Аврора", "Урал" и "Мурзилка".
Писатель Владислав Крапивин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
14 октября 2018, 04:20
Биография Владислава Крапивина
812113117
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Владислав КрапивинЕкатеринбургОбщество
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