https://ria.ru/20200901/krapivin-1576575961.html

Семья Крапивина уточнила причину смерти писателя

Причиной смерти российского и советского писателя Владислава Крапивина стал сепсис, сообщила РИА Новости невестка литератора Лариса Крапивина. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:52

2020-09-01T13:52

2020-09-01T14:57

владислав крапивин

екатеринбург

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Причиной смерти российского и советского писателя <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Krapivin/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Крапивина</a> стал сепсис, сообщила РИА Новости невестка литератора Лариса Крапивина.В середине июля Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус. После анализов инсульт и инфаркт исключили, однако КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких, при этом тесты на COVID-19 были отрицательные.По словам невестки писателя, 7 августа его выписали из терапевтического отделения больницы № 40 Екатеринбурга в состоянии "намного хуже, чем три недели назад": у литератора появились гематома на ноге, пролежни на спине, сам он не мог двигаться. Вскоре Крапивина повторно госпитализировали и поместили в реанимацию.Сегодня утром он скончался. Прощание состоится 3 сентября в Храме на Крови в Екатеринбурге.Владислав Крапивин — писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году в Свердловске (Екатеринбург) по инициативе литератора основали детский отряд "Каравелла" — парусная флотилия. Помимо морского дела, члены отряда занимались спортивным фехтованием, журналистикой, изучали историю парусного флота. Крапивин руководил им на протяжении 30 лет.В 1964 году он стал членом Союза писателей СССР и с тех пор занимался творчеством. Произведения Крапивина публиковали в таких журналах, как "Пионер", "Аврора", "Урал" и "Мурзилка".

https://ria.ru/20200901/krapivin-1576568411.html

https://ria.ru/20181014/1530524993.html

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екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав крапивин, екатеринбург, общество