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Распространение нового коронавируса
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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,1%) в Псковской и Смоленской областях, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:34
2020-09-01T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,1%) в Псковской и Смоленской областях, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская область</a> 0,1%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, Чеченская Республика 0,2%", - говорится в сообщении. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

10:34 01.09.2020
338
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,1%) в Псковской и Смоленской областях, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Псковская область, Смоленская область 0,1%, 3. Москва, Республика Тыва, Московская область, Чеченская Республика 0,2%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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