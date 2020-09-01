https://ria.ru/20200901/kinoteatr-1576562494.html
Уличные кинотеатры в Подмосковье продолжат работу в сентябре
Уличные кинотеатры Московской области продолжат работу в сентябре несмотря на завершение летнего сезона, говорится в сообщении министерства культуры... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:46
2020-09-01T10:46
2020-09-01T10:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Уличные кинотеатры <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> продолжат работу в сентябре несмотря на завершение летнего сезона, говорится в сообщении министерства культуры Подмосковья.В августе киносеансы под открытым небом собрали пять тысяч зрителей на 116 показах, которые прошли на 25 площадках в 20 городских округах региона. Традиционно в конце августа в летних кинотеатрах прошла Всероссийская акция "Ночь кино", показы которой собрали более двух тысяч человек.
https://ria.ru/20200831/otdykh-1576544721.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)