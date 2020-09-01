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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200901/kinoteatr-1576562494.html
Уличные кинотеатры в Подмосковье продолжат работу в сентябре
Уличные кинотеатры Московской области продолжат работу в сентябре несмотря на завершение летнего сезона, говорится в сообщении министерства культуры... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:46
2020-09-01T10:46
новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Уличные кинотеатры <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> продолжат работу в сентябре несмотря на завершение летнего сезона, говорится в сообщении министерства культуры Подмосковья.В августе киносеансы под открытым небом собрали пять тысяч зрителей на 116 показах, которые прошли на 25 площадках в 20 городских округах региона. Традиционно в конце августа в летних кинотеатрах прошла Всероссийская акция "Ночь кино", показы которой собрали более двух тысяч человек.
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московская область (подмосковье)

Уличные кинотеатры в Подмосковье продолжат работу в сентябре

10:46 01.09.2020
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© РИА Новости / Ксения СидороваКинотеатр под открытым небом
Кинотеатр под открытым небом - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Кинотеатр под открытым небом
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Уличные кинотеатры Московской области продолжат работу в сентябре несмотря на завершение летнего сезона, говорится в сообщении министерства культуры Подмосковья.
В августе киносеансы под открытым небом собрали пять тысяч зрителей на 116 показах, которые прошли на 25 площадках в 20 городских округах региона. Традиционно в конце августа в летних кинотеатрах прошла Всероссийская акция "Ночь кино", показы которой собрали более двух тысяч человек.
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"В сентябре киносеансы под открытым небом запланированы в Воскресенске, Звездном городке, Клину, Королеве, Наро-Фоминске, Раменском, Реутове, Ступино и Талдоме. Все кинопоказы будут начинаться в 21:00", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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