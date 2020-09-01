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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568658.html
Путин: кому-то показалось, что из холодной войны они вышли победителями
Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, считают, что можно поменять миропорядок и переписать историю, заявил президент России... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:19
2020-09-01T13:17
холодная война (1946-1991)
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
история
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, считают, что можно поменять миропорядок и переписать историю, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Кому-то после окончания холодной войны, а после горячей, Второй мировой, очень жестокой войны, началась и холодная война - противоборство между разными странами. Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, они чувствовали себя исключительными, они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй войны. Поэтому чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле", - сказал Путин во время открытого урока в режиме видеоконференции.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568592.html
И сами перестаньте переписывать историю, выставляя кровавых белогвардейцев -предателей типа Колчака героями
19
Ну сначала наведи порядок в России. Что говорить, если коль из Уренгоя выращивает газпром.
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РИА Новости
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Путин: "Кому-то показалось, что можно переписать то, что было в истории на самом деле"
Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, считают, что можно поменять миропорядок и переписать историю, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока в режиме видеоконференции.
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холодная война (1946-1991), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, история, в мире

Путин: кому-то показалось, что из холодной войны они вышли победителями

12:19 01.09.2020 (обновлено: 13:17 01.09.2020)
2030
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, считают, что можно поменять миропорядок и переписать историю, заявил президент России Владимир Путин.
"Кому-то после окончания холодной войны, а после горячей, Второй мировой, очень жестокой войны, началась и холодная война - противоборство между разными странами. Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, они чувствовали себя исключительными, они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй войны. Поэтому чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле", - сказал Путин во время открытого урока в режиме видеоконференции.
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
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75 лет Великой ПобедыХолодная война (1946-1991)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинисторияВ мире
Популярные комментарии
И сами перестаньте переписывать историю, выставляя кровавых белогвардейцев -предателей типа Колчака героями
1 сентября, 13:06
Левый Правый
9000010
Ну сначала наведи порядок в России. Что говорить, если коль из Уренгоя выращивает газпром.
1 сентября, 13:05
Левый Правый
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