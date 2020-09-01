https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568658.html
Путин: кому-то показалось, что из холодной войны они вышли победителями
Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, считают, что можно поменять миропорядок и переписать историю, заявил президент России... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:19
2020-09-01T12:19
2020-09-01T13:17
холодная война (1946-1991)
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
история
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, считают, что можно поменять миропорядок и переписать историю, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Кому-то после окончания холодной войны, а после горячей, Второй мировой, очень жестокой войны, началась и холодная война - противоборство между разными странами. Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, они чувствовали себя исключительными, они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй войны. Поэтому чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле", - сказал Путин во время открытого урока в режиме видеоконференции.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568592.html
Левый Правый
И сами перестаньте переписывать историю, выставляя кровавых белогвардейцев -предателей типа Колчака героями
19
Левый Правый
Ну сначала наведи порядок в России. Что говорить, если коль из Уренгоя выращивает газпром.
18
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин: "Кому-то показалось, что можно переписать то, что было в истории на самом деле"
Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, считают, что можно поменять миропорядок и переписать историю, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока в режиме видеоконференции.
2020-09-01T12:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
холодная война (1946-1991), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, история, в мире