https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568658.html

Путин: кому-то показалось, что из холодной войны они вышли победителями

Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, считают, что можно поменять миропорядок и переписать историю, заявил президент России... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:19

2020-09-01T12:19

2020-09-01T13:17

холодная война (1946-1991)

75 лет великой победы

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

история

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, считают, что можно поменять миропорядок и переписать историю, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Кому-то после окончания холодной войны, а после горячей, Второй мировой, очень жестокой войны, началась и холодная война - противоборство между разными странами. Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, они чувствовали себя исключительными, они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй войны. Поэтому чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле", - сказал Путин во время открытого урока в режиме видеоконференции.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".

https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568592.html

Левый Правый И сами перестаньте переписывать историю, выставляя кровавых белогвардейцев -предателей типа Колчака героями 19

Левый Правый Ну сначала наведи порядок в России. Что говорить, если коль из Уренгоя выращивает газпром. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Кому-то показалось, что можно переписать то, что было в истории на самом деле" Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, считают, что можно поменять миропорядок и переписать историю, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока в режиме видеоконференции. 2020-09-01T12:19 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

холодная война (1946-1991), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, история, в мире