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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568592.html
Путин назвал согласных с переписыванием истории коллаборационистами
Людей, соглашающихся с переписыванием истории, можно назвать коллаборационистами, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:18
2020-09-01T15:43
75 лет великой победы
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Людей, соглашающихся с переписыванием истории, можно назвать коллаборационистами, заявил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.По его словам, сохранение памяти — задача государственной важности: и хотя цепляться за прошлое не нужно, только с опорой на него можно уверенно двигаться в будущее. "Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. И чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы. Не щадит никого", — подчеркнул Путин.Как отметил глава государства, никому не известно, какие навыки и специальности станут востребованными через десять лет и что будут изучать те, кто сегодня пошел в первый класс, однако история страны, ее культура и традиции останутся надежными ориентирами.
https://ria.ru/20200511/1569983038.html
Владимир Владимирович, а вы в курсе какие фильмы спонсирует министерство культуры? В том числе фильмы военной тематики. Вы знаете как там преподносится история, как изображают советских солдат, как немцев? А если в курсе, вы не считаете, что у нас в министерстве культуры Коллаборационисты сегодняшнего дня?
244
Очень хорошо! Теперь надо осудить тех кто например предлагает ставить памятники пособнику нацистов Краснову.
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РИА Новости
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60
Путин назвал коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории
Путин: «Кому-то показалось, что можно переписать то, что было в истории на самом деле»
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владимир путин, политика

Путин назвал согласных с переписыванием истории коллаборационистами

12:18 01.09.2020 (обновлено: 15:43 01.09.2020)
40615
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Людей, соглашающихся с переписыванием истории, можно назвать коллаборационистами, заявил Владимир Путин.

"Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, — их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня", —сказал президент во время всероссийского открытого видеоурока, который в этом году посвящен 75-летию Великой Победы.

По его словам, сохранение памяти — задача государственной важности: и хотя цепляться за прошлое не нужно, только с опорой на него можно уверенно двигаться в будущее.
"Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. И чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы. Не щадит никого", — подчеркнул Путин.
Как отметил глава государства, никому не известно, какие навыки и специальности станут востребованными через десять лет и что будут изучать те, кто сегодня пошел в первый класс, однако история страны, ее культура и традиции останутся надежными ориентирами.
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Обсудить 88
75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Владимир Владимирович, а вы в курсе какие фильмы спонсирует министерство культуры? В том числе фильмы военной тематики. Вы знаете как там преподносится история, как изображают советских солдат, как немцев? А если в курсе, вы не считаете, что у нас в министерстве культуры Коллаборационисты сегодняшнего дня?
1 сентября, 12:46
ЕВЕгор Воронин
226701010
Очень хорошо! Теперь надо осудить тех кто например предлагает ставить памятники пособнику нацистов Краснову.
1 сентября, 12:46
Будущее Страны
163720011
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