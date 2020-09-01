https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568592.html

Путин назвал согласных с переписыванием истории коллаборационистами

Людей, соглашающихся с переписыванием истории, можно назвать коллаборационистами, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:18

2020-09-01T12:18

2020-09-01T15:43

75 лет великой победы

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Людей, соглашающихся с переписыванием истории, можно назвать коллаборационистами, заявил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.По его словам, сохранение памяти — задача государственной важности: и хотя цепляться за прошлое не нужно, только с опорой на него можно уверенно двигаться в будущее. "Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. И чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы. Не щадит никого", — подчеркнул Путин.Как отметил глава государства, никому не известно, какие навыки и специальности станут востребованными через десять лет и что будут изучать те, кто сегодня пошел в первый класс, однако история страны, ее культура и традиции останутся надежными ориентирами.

https://ria.ru/20200511/1569983038.html

Егор Воронин Владимир Владимирович, а вы в курсе какие фильмы спонсирует министерство культуры? В том числе фильмы военной тематики. Вы знаете как там преподносится история, как изображают советских солдат, как немцев? А если в курсе, вы не считаете, что у нас в министерстве культуры Коллаборационисты сегодняшнего дня? 244

Будущее Страны Очень хорошо! Теперь надо осудить тех кто например предлагает ставить памятники пособнику нацистов Краснову. 183

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин назвал коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории Путин: «Кому-то показалось, что можно переписать то, что было в истории на самом деле» 2020-09-01T12:18 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика