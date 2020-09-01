https://ria.ru/20200901/iran-1576565998.html

Лавров прокомментировал политику США в отношении Ирана

США потеряли все свои права в ситуации с Ираном, отказавшись от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:39

2020-09-01T11:39

2020-09-01T11:39

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей лавров

оон

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> потеряли все свои права в ситуации с Ираном, отказавшись от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (<a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_d" target="_blank">СВПД</a>), заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.Он отметил, что сейчас США хотят использовать достаточно сложный, изощренный юридический инструмент, который был заложен в СВПД и одобрен <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Советом безопасности ООН</a>, благодаря которому можно восстановить коллективные санкции, которые вводились по линии ООН."Несмотря на наличие механизма, который был заложен в свое время для возможности вернуть санкции ООН, во-первых, механизм готовился исключительно на случай, если Иран не будет выполнять свои обязательства, а иранцы выполняют", - подчеркнул он."И во-вторых, Соединённые Штаты потеряли все свои права, отказавшись от своих обязательств. То, как они себя ведут, как они требуют от всех подчиняться их воле, не только по Ирану, по Венесуэле... Мы, конечно, знаем, что символ республиканской партии - это слон, но мир все-таки - это не посудная лавка", - добавил Лавров.Сергей Лавров добавил, что Россия готова помочь <u><a href="https://ria.ru/location_United_States">США</a></u> и <u><a href="https://ria.ru/location_Iran">Ирану</a></u> наладить прямой диалог. "Мы и сейчас готовы поддержать прямой диалог между США и Ираном, готовы помочь создать условия для такого диалога, если обе стороны будут в этом заинтересованы. Всегда лучше напрямую изложить свои претензии, напрямую выслушать ответ", - заявил он, выступая в МГИМО.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200825/iran-1576309987.html

https://ria.ru/20200825/sanktsii-1576304745.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, оон, иран, сша, в мире