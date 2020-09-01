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Лавров прокомментировал политику США в отношении Ирана
США потеряли все свои права в ситуации с Ираном, отказавшись от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:39
2020-09-01T11:39
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
оон
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> потеряли все свои права в ситуации с Ираном, отказавшись от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (<a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_d" target="_blank">СВПД</a>), заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.Он отметил, что сейчас США хотят использовать достаточно сложный, изощренный юридический инструмент, который был заложен в СВПД и одобрен <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Советом безопасности ООН</a>, благодаря которому можно восстановить коллективные санкции, которые вводились по линии ООН."Несмотря на наличие механизма, который был заложен в свое время для возможности вернуть санкции ООН, во-первых, механизм готовился исключительно на случай, если Иран не будет выполнять свои обязательства, а иранцы выполняют", - подчеркнул он."И во-вторых, Соединённые Штаты потеряли все свои права, отказавшись от своих обязательств. То, как они себя ведут, как они требуют от всех подчиняться их воле, не только по Ирану, по Венесуэле... Мы, конечно, знаем, что символ республиканской партии - это слон, но мир все-таки - это не посудная лавка", - добавил Лавров.Сергей Лавров добавил, что Россия готова помочь <u><a href="https://ria.ru/location_United_States">США</a></u> и <u><a href="https://ria.ru/location_Iran">Ирану</a></u> наладить прямой диалог. "Мы и сейчас готовы поддержать прямой диалог между США и Ираном, готовы помочь создать условия для такого диалога, если обе стороны будут в этом заинтересованы. Всегда лучше напрямую изложить свои претензии, напрямую выслушать ответ", - заявил он, выступая в МГИМО.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200825/iran-1576309987.html
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россия
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, оон, иран, сша, в мире

Лавров прокомментировал политику США в отношении Ирана

11:39 01.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США потеряли все свои права в ситуации с Ираном, отказавшись от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"США, отказавшись от этого плана действий, не просто ведь сказали, что мы возобновляем односторонние американские санкции, они всем остальным запретили торговать с Ираном. Есть даже примеры, когда некоторые союзники США унизительно просили у них сделать исключение из этого запрета, чтобы несмотря на экстерриториальное противоправное применение американских рестрикций, они могли бы с Ираном торговать... Я считаю, что это вообще невообразимо. Десять лет назад такое представить было невозможно", - сказал министр, выступая перед студентами МГИМО.

Он отметил, что сейчас США хотят использовать достаточно сложный, изощренный юридический инструмент, который был заложен в СВПД и одобрен Советом безопасности ООН, благодаря которому можно восстановить коллективные санкции, которые вводились по линии ООН.
"Несмотря на наличие механизма, который был заложен в свое время для возможности вернуть санкции ООН, во-первых, механизм готовился исключительно на случай, если Иран не будет выполнять свои обязательства, а иранцы выполняют", - подчеркнул он.
"И во-вторых, Соединённые Штаты потеряли все свои права, отказавшись от своих обязательств. То, как они себя ведут, как они требуют от всех подчиняться их воле, не только по Ирану, по Венесуэле... Мы, конечно, знаем, что символ республиканской партии - это слон, но мир все-таки - это не посудная лавка", - добавил Лавров.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Сергей Лавров добавил, что Россия готова помочь США и Ирану наладить прямой диалог.
"Мы и сейчас готовы поддержать прямой диалог между США и Ираном, готовы помочь создать условия для такого диалога, если обе стороны будут в этом заинтересованы. Всегда лучше напрямую изложить свои претензии, напрямую выслушать ответ", - заявил он, выступая в МГИМО.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 19:25
Небензя прокомментировал попытку США восстановить санкции против Ирана
2710013
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровООНИранСШАВ мире
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