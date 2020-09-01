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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200901/gostinitsa-1576564454.html
Гостиница площадью 33 тысяч кв м появится в подмосковных Химках
Гостиница площадью 33,3 тысячи квадратных метров появится на месте Вашутинской промзоны городского округа Химки, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:26
2020-09-01T11:26
новости подмосковья
владислав гордиенко
химки
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Гостиница площадью 33,3 тысячи квадратных метров появится на месте Вашутинской промзоны городского округа <a href="https://ria.ru/location_KHimki" target="_blank">Химки</a>, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры."Рабочая группа Архитектурной комиссии одобрила проект многофункционального комплекса с гостиничными и административными помещениями, кафе и подземной парковкой в районе Вашутинского шоссе общей площадью порядка 33 300 квадратных метров", – приводятся в сообщении слова председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко.Согласно проекту, здание будет состоять из двух 17-ти этажных корпусов гостиничных номеров и врезанного в них многоэтажного объема офисов, образующих оригинальную композицию в форме буквы Н. Само здание будет построено по адресу: город Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона, Вашутинское шоссе, в районе дома 10а.
https://ria.ru/20200901/kinoteatr-1576562494.html
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владислав гордиенко, химки

Гостиница площадью 33 тысяч кв м появится в подмосковных Химках

11:26 01.09.2020
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© Фото : пресс-служба МособлархитектурыГостиница площадью 33 тыс кв м появится в подмосковных Химках
Гостиница площадью 33 тыс кв м появится в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : пресс-служба Мособлархитектуры
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Гостиница площадью 33,3 тысячи квадратных метров появится на месте Вашутинской промзоны городского округа Химки, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
"Рабочая группа Архитектурной комиссии одобрила проект многофункционального комплекса с гостиничными и административными помещениями, кафе и подземной парковкой в районе Вашутинского шоссе общей площадью порядка 33 300 квадратных метров", – приводятся в сообщении слова председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко.
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Согласно проекту, здание будет состоять из двух 17-ти этажных корпусов гостиничных номеров и врезанного в них многоэтажного объема офисов, образующих оригинальную композицию в форме буквы Н. Само здание будет построено по адресу: город Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона, Вашутинское шоссе, в районе дома 10а.
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Новости ПодмосковьяВладислав ГордиенкоХимки
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