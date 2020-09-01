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Государственный совет Российской Федерации
Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:36
2020-09-01T03:36
государственный совет рф
справки
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Государственный совет Российской Федерации <a href="http://kremlin.ru/structure/state-council" target="_blank">является совещательным органом</a>, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.В Российской империи Госсовет был <a href="https://www.prlib.ru/history/618938" target="_blank">образован 13 января</a> (1 января по старому стилю) 1810 года императором Александром I. Государственный совет являлся высшим законосовещательным учреждением. Он рассматривал внесенные министрами законопроекты до их утверждения императором, сметы и штаты государственных учреждений, жалобы на определения департаментов Сената. Первоначально Государственный совет состоял из 35 членов, назначавшихся императором.В 1905 году <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_sovet_RF" target="_blank">Государственный совет</a> был преобразован в верхнюю палату российского парламента, половина членов которой назначалась императором, а другая половина избиралась от особых сословных и профессиональных курий. Государственный совет рассматривал принятые Государственной Думой законопроекты до их утверждения императором.После Февральской революции 1917 года Государственный Совет Российской империи прекратил свое существование в связи с изменением политической системы страны.5 сентября 1991 года внеочередной пятый Съезд народных депутатов СССР принял закон "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период", согласно которому был образован Государственный Совет СССР как межреспубликанский совещательный орган для согласования вопросов внутренней и внешней политики субъектов Союза. В состав совета были включены высшие должностные лица союзных республик, а функции председателя возлагались на президента СССР. Совет прекратил работу в связи с распадом СССР в декабре того же года. 1 сентября 2000 года президент РФ Владимир Путин <a href="http://docs.cntd.ru/document/901767633" target="_blank">подписал указ</a> о создании Государственного совета Российской Федерации и утвердил положение, которым определяются задачи и порядок работы совещательного органа.Согласно Конституции РФ, Государственный совет <a href="http://kremlin.ru/acts/constitution/item#chapter4" target="_blank">формируется</a> президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Основными <a href="http://docs.cntd.ru/document/901767633" target="_blank">задачами</a> Государственного совета являются:– содействие реализации полномочий президента РФ по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти;– обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся взаимоотношений Российской Федерации и субъектов РФ, важнейших вопросов государственного строительства и укрепления основ федерализма, внесение необходимых предложений президенту Российской Федерации;– обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблюдения) федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, их должностными лицами Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений президента РФ, постановлений и распоряжений правительства РФ, и внесение соответствующих предложений президенту РФ;– содействие президенту РФ при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;– рассмотрение по предложению президента России проектов федеральных законов и указов президента РФ, имеющих общегосударственное значение;– обсуждение проекта федерального закона о федеральном бюджете;– обсуждение информации правительства РФ о ходе исполнения федерального бюджета;– обсуждение основных вопросов кадровой политики в РФ;– обсуждение по предложению президента России иных вопросов, имеющих важное государственное значение.Государственный совет формируется в составе председателя Государственного совета и членов Государственного совета.Председателем Государственного совета является президент России.Членами Госсовета являются председатель Совета Федерации РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, руководители фракций в Государственной Думе РФ.По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности.Для решения оперативных вопросов <a href="http://kremlin.ru/structure/state-council/presidium" target="_blank">формируется</a> президиум Государственного совета в составе восьми членов Госсовета. Персональный состав президиума определяется президентом России и подлежит ротации один раз в полгода. Заседания президиума Госсовета проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в три месяца.В настоящее время в состав президиума Государственного совета входят губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков. Секретарь Государственного совета обеспечивает подготовку проекта плана работы Госсовета, составляет проекты повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям Госсовета, а также проектов соответствующих решений, подписывает протоколы заседаний Госсовета, несет ответственность за обеспечение деятельности Госсовета и др.В настоящее время должность секретаря Государственного совета <a href="http://kremlin.ru/structure/state-council/members" target="_blank">занимает</a> помощник президента РФ Игорь Левитин. Заседания Государственного совета проводятся регулярно, как правило, не реже трех раз в год. По решению председателя могут проводиться внеочередные заседания Государственного совета.Заседание Госсовета является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Государственного совета. Заседания проводятся, как правило, в Московском Кремле.Решения Государственного совета принимаются на его заседании путем обсуждения.Решения Государственного совета оформляются протоколом, который подписывает секретарь Государственного совета. При необходимости решения Госсовета оформляются указами, распоряжениями или поручениями президента Российской Федерации.<em>Материал подготовлен на основе информации открытых источников</em>
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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государственный совет рф, справки

Государственный совет Российской Федерации

03:36 01.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Государственного совета
Заседание Государственного совета - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
В Российской империи Госсовет был образован 13 января (1 января по старому стилю) 1810 года императором Александром I. Государственный совет являлся высшим законосовещательным учреждением. Он рассматривал внесенные министрами законопроекты до их утверждения императором, сметы и штаты государственных учреждений, жалобы на определения департаментов Сената. Первоначально Государственный совет состоял из 35 членов, назначавшихся императором.
В 1905 году Государственный совет был преобразован в верхнюю палату российского парламента, половина членов которой назначалась императором, а другая половина избиралась от особых сословных и профессиональных курий. Государственный совет рассматривал принятые Государственной Думой законопроекты до их утверждения императором.
После Февральской революции 1917 года Государственный Совет Российской империи прекратил свое существование в связи с изменением политической системы страны.
5 сентября 1991 года внеочередной пятый Съезд народных депутатов СССР принял закон "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период", согласно которому был образован Государственный Совет СССР как межреспубликанский совещательный орган для согласования вопросов внутренней и внешней политики субъектов Союза. В состав совета были включены высшие должностные лица союзных республик, а функции председателя возлагались на президента СССР. Совет прекратил работу в связи с распадом СССР в декабре того же года.
1 сентября 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Государственного совета Российской Федерации и утвердил положение, которым определяются задачи и порядок работы совещательного органа.
Согласно Конституции РФ, Государственный совет формируется президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Основными задачами Государственного совета являются:
– содействие реализации полномочий президента РФ по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти;
– обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся взаимоотношений Российской Федерации и субъектов РФ, важнейших вопросов государственного строительства и укрепления основ федерализма, внесение необходимых предложений президенту Российской Федерации;
– обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблюдения) федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, их должностными лицами Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений президента РФ, постановлений и распоряжений правительства РФ, и внесение соответствующих предложений президенту РФ;
– содействие президенту РФ при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
– рассмотрение по предложению президента России проектов федеральных законов и указов президента РФ, имеющих общегосударственное значение;
– обсуждение проекта федерального закона о федеральном бюджете;
– обсуждение информации правительства РФ о ходе исполнения федерального бюджета;
– обсуждение основных вопросов кадровой политики в РФ;
– обсуждение по предложению президента России иных вопросов, имеющих важное государственное значение.
Государственный совет формируется в составе председателя Государственного совета и членов Государственного совета.
Председателем Государственного совета является президент России.
Членами Госсовета являются председатель Совета Федерации РФ, председатель Государственной Думы РФ, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, руководители фракций в Государственной Думе РФ.
По решению президента РФ в состав Госсовета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности.
Для решения оперативных вопросов формируется президиум Государственного совета в составе восьми членов Госсовета. Персональный состав президиума определяется президентом России и подлежит ротации один раз в полгода. Заседания президиума Госсовета проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в три месяца.
В настоящее время в состав президиума Государственного совета входят губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Секретарь Государственного совета обеспечивает подготовку проекта плана работы Госсовета, составляет проекты повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям Госсовета, а также проектов соответствующих решений, подписывает протоколы заседаний Госсовета, несет ответственность за обеспечение деятельности Госсовета и др.
В настоящее время должность секретаря Государственного совета занимает помощник президента РФ Игорь Левитин.
Заседания Государственного совета проводятся регулярно, как правило, не реже трех раз в год. По решению председателя могут проводиться внеочередные заседания Государственного совета.
Заседание Госсовета является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Государственного совета. Заседания проводятся, как правило, в Московском Кремле.
Решения Государственного совета принимаются на его заседании путем обсуждения.
Решения Государственного совета оформляются протоколом, который подписывает секретарь Государственного совета. При необходимости решения Госсовета оформляются указами, распоряжениями или поручениями президента Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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