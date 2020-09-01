https://ria.ru/20200901/gadzhety-1576590226.html

Раскрыта связь между смартфонами и опухолью мозга

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в эфире "России 1" связь между использованием гаджетов и новообразованиями в головном мозге. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:47

2020-09-01T16:47

2020-09-01T16:52

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_8ea0c43ab41180e3709282445170f1dc.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> объяснил в эфире <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"России 1"</a> связь между использованием гаджетов и новообразованиями в головном мозге.По его словам, слабочастотное излучение, которое есть в сотовых телефонах, может в теории влиять на образование доброкачественных опухолей у детей. Несмотря на это, как отмечает медик, развитие рака из-за использования смартфонов исключено."Сегодня риск минимален при использовании современных телефонов, но лучше детям младшего возраста телефоны не давать, а кто постарше — пользоваться наушниками", — сказал он.Мясников подчеркнул, что современные устройства вполне безопасны, у них множество защитных функций. Он добавил, что исследования, указывающие на обратное, устарели лет на пятнадцать.

https://ria.ru/20200901/smartfon-1576554547.html

https://ria.ru/20200809/1575541351.html

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле " слабочастотное излучение" - шедевр. 11

8

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, технологии, общество