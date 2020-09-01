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https://ria.ru/20200901/gadzhety-1576590226.html
Раскрыта связь между смартфонами и опухолью мозга
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в эфире "России 1" связь между использованием гаджетов и новообразованиями в головном мозге. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:47
2020-09-01T16:52
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> объяснил в эфире <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"России 1"</a> связь между использованием гаджетов и новообразованиями в головном мозге.По его словам, слабочастотное излучение, которое есть в сотовых телефонах, может в теории влиять на образование доброкачественных опухолей у детей. Несмотря на это, как отмечает медик, развитие рака из-за использования смартфонов исключено."Сегодня риск минимален при использовании современных телефонов, но лучше детям младшего возраста телефоны не давать, а кто постарше — пользоваться наушниками", — сказал он.Мясников подчеркнул, что современные устройства вполне безопасны, у них множество защитных функций. Он добавил, что исследования, указывающие на обратное, устарели лет на пятнадцать.
https://ria.ru/20200901/smartfon-1576554547.html
https://ria.ru/20200809/1575541351.html
" слабочастотное излучение" - шедевр.
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россия
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, технологии, общество

Раскрыта связь между смартфонами и опухолью мозга

16:47 01.09.2020 (обновлено: 16:52 01.09.2020)
8532
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в эфире "России 1" связь между использованием гаджетов и новообразованиями в головном мозге.
По его словам, слабочастотное излучение, которое есть в сотовых телефонах, может в теории влиять на образование доброкачественных опухолей у детей. Несмотря на это, как отмечает медик, развитие рака из-за использования смартфонов исключено.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 03:01
Эксперт рассказал, как защититься от синего свечения экрана смартфона
"Сегодня риск минимален при использовании современных телефонов, но лучше детям младшего возраста телефоны не давать, а кто постарше — пользоваться наушниками", — сказал он.
Мясников подчеркнул, что современные устройства вполне безопасны, у них множество защитных функций. Он добавил, что исследования, указывающие на обратное, устарели лет на пятнадцать.
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5723124342
Обсудить 8
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоТехнологииОбщество
Популярные комментарии
" слабочастотное излучение" - шедевр.
1 сентября, 16:49
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
641000
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