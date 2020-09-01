https://ria.ru/20200901/finlyandiya-1576565145.html

В Финляндии предлагают смягчить ограничения для туристов

Требования по эпидемической ситуации для стран, из которых могут приехать туристы в Финляндию, должны быть смягчены, считает финский министр экономического... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:39

2020-09-01T12:39

2020-09-01T12:39

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Требования по эпидемической ситуации для стран, из которых могут приехать туристы в Финляндию, должны быть смягчены, считает финский министр экономического развития Мика Линтиля.На текущий момент здесь самые строгие в ЕС критерии по заболеваемости COVID-19: по мнению местных властей, ситуация считается благополучной, если ее показатель не превышает восьми человек на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Показатель, рекомендованный на уровне ЕС — 16. В четверг финский кабмин рассмотрит ситуацию с коронавирусом в мире и определит, с какими странами открывать или закрывать границы. Текущему требуемому показателю не соответствует ни одно государство в Европе.Министр уверен, что сохранение текущей ограничительной политики принесет большие проблемы индустрии туризма Финляндии и всей экономике страны.В понедельник крупнейший туристический концерн Лапландии North European Invest объявил о сокращении двух тысяч сотрудников. Среди клиентов компании около 75 процентов — иностранцы. Доходы Лапландии от туризма составляют около одного миллиарда евро в год.

https://ria.ru/20200811/1575624293.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, европа, туризм, туристы, лапландия, новости - туризм, финляндия