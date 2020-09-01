https://ria.ru/20200901/finlyandiya-1576565145.html
В Финляндии предлагают смягчить ограничения для туристов
Требования по эпидемической ситуации для стран, из которых могут приехать туристы в Финляндию, должны быть смягчены, считает финский министр экономического... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:39
2020-09-01T12:39
2020-09-01T12:39
коронавирус covid-19
европа
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туризм
туристы
лапландия
новости - туризм
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Требования по эпидемической ситуации для стран, из которых могут приехать туристы в Финляндию, должны быть смягчены, считает финский министр экономического развития Мика Линтиля.На текущий момент здесь самые строгие в ЕС критерии по заболеваемости COVID-19: по мнению местных властей, ситуация считается благополучной, если ее показатель не превышает восьми человек на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Показатель, рекомендованный на уровне ЕС — 16. В четверг финский кабмин рассмотрит ситуацию с коронавирусом в мире и определит, с какими странами открывать или закрывать границы. Текущему требуемому показателю не соответствует ни одно государство в Европе.Министр уверен, что сохранение текущей ограничительной политики принесет большие проблемы индустрии туризма Финляндии и всей экономике страны.В понедельник крупнейший туристический концерн Лапландии North European Invest объявил о сокращении двух тысяч сотрудников. Среди клиентов компании около 75 процентов — иностранцы. Доходы Лапландии от туризма составляют около одного миллиарда евро в год.
https://ria.ru/20200811/1575624293.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, европа, туризм, туристы, лапландия, новости - туризм, финляндия
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Требования по эпидемической ситуации для стран, из которых могут приехать туристы в Финляндию, должны быть смягчены, считает финский министр экономического развития Мика Линтиля.
На текущий момент здесь самые строгие в ЕС критерии по заболеваемости COVID-19: по мнению местных властей, ситуация считается благополучной, если ее показатель не превышает восьми человек на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Показатель, рекомендованный на уровне ЕС — 16. В четверг финский кабмин рассмотрит ситуацию с коронавирусом в мире и определит, с какими странами открывать или закрывать границы. Текущему требуемому показателю не соответствует ни одно государство в Европе.
"В правительстве должны быть серьезные дебаты о повышении порога заболеваемости до европейского уровня. Лично я предполагаю, что это будет около 25", — отметил Линтиля в интервью телеканалу MTV3.
Министр уверен, что сохранение текущей ограничительной политики принесет большие проблемы индустрии туризма Финляндии и всей экономике страны.
"Мы полностью блокируем туризм своими собственными действиями. Если мы поставим под угрозу эту отрасль при таких ограничениях, мы будем говорить не о тысячах безработных, а перейдем уже к пятизначным цифрам. Это касается всей Финляндии, но больше всего пострадает северный регион", — подчеркнул Линтиля.
В понедельник крупнейший туристический концерн Лапландии North European Invest объявил о сокращении двух тысяч сотрудников. Среди клиентов компании около 75 процентов — иностранцы. Доходы Лапландии от туризма составляют около одного миллиарда евро в год.