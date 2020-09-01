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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/evrosoyuz-1576596639.html
В МИД России раскритиковали политику ЕС в отношении Белоруссии
Призывы ЕС к наращиванию финансирования белорусской оппозиции идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявила... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:25
2020-09-01T18:25
протесты в белоруссии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Призывы <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> к наращиванию финансирования белорусской оппозиции идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.В Берлине 27-28 августа прошла неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. В комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ, отмечается, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждали в том числе текущие события в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>.Эти призывы идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском Заключительном акте, отметила она."Рассчитываем, что Евросоюз приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, белоруссия, в мире

В МИД России раскритиковали политику ЕС в отношении Белоруссии

18:25 01.09.2020
983
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Призывы ЕС к наращиванию финансирования белорусской оппозиции идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Берлине 27-28 августа прошла неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. В комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ, отмечается, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждали в том числе текущие события в Белоруссии.

"С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций. Все громче звучат призывы к наращиванию финансовой подпитки белорусских оппозиционных структур, в том числе получающих содействие в соседних с Белоруссией странах Европы", - подчеркнула Захарова.

Эти призывы идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском Заключительном акте, отметила она.
"Рассчитываем, что Евросоюз приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
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Протесты в БелоруссииМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзБелоруссияВ мире
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