В МИД России раскритиковали политику ЕС в отношении Белоруссии
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Призывы ЕС к наращиванию финансирования белорусской оппозиции идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Берлине 27-28 августа прошла неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. В комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ, отмечается, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждали в том числе текущие события в Белоруссии.
"С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций. Все громче звучат призывы к наращиванию финансовой подпитки белорусских оппозиционных структур, в том числе получающих содействие в соседних с Белоруссией странах Европы", - подчеркнула Захарова.
Эти призывы идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском Заключительном акте, отметила она.
"Рассчитываем, что Евросоюз приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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