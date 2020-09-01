https://ria.ru/20200901/evrosoyuz-1576596639.html

В МИД России раскритиковали политику ЕС в отношении Белоруссии

Призывы ЕС к наращиванию финансирования белорусской оппозиции идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявила... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:25

2020-09-01T18:25

2020-09-01T18:25

протесты в белоруссии

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Призывы <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> к наращиванию финансирования белорусской оппозиции идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.В Берлине 27-28 августа прошла неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. В комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ, отмечается, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждали в том числе текущие события в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>.Эти призывы идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском Заключительном акте, отметила она."Рассчитываем, что Евросоюз приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200830/evrosoyuz-1576500697.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, белоруссия, в мире