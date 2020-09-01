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https://ria.ru/20200901/efremov-1576571606.html
Адвокат Ефремова заявил об отказе троих потерпевших от компенсации
Трое из четырех потерпевших отказались принять 200 тысяч рублей компенсации от актера Михаила Ефремова, заявила адвокат Ирина Хайруллина на заседании в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:58
2020-09-01T13:11
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Трое из четырех потерпевших отказались принять 200 тысяч рублей компенсации от актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, заявила адвокат Ирина Хайруллина на заседании в Пресненском суде.Пашаев 21 августа сообщил в суде, что наложенным платежом перевел по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату погибшего в ДТП Сергея Захарова в качестве компенсации морального вреда.Деньги взял только старший сын Виталий - об этом сказал его представитель Сергей Аверцев.По словам Хайруллиной, вдове погибшего Сергея Захарова стало плохо, она лечилась в больнице."Я не понимаю. Ей не было плохо после ДТП, а сейчас они это заявляют. Конечно, ей стало плохо после заседания, когда (адвокат потерпевших) Добровинский заявил исковые требования в один рубль и она поняла, что ничего не получит", - заявил в ответ Пашаев.
https://ria.ru/20200901/efremov-1576570753.html
https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова заявил об отказе троих потерпевших от компенсации

12:58 01.09.2020 (обновлено: 13:11 01.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Трое из четырех потерпевших отказались принять 200 тысяч рублей компенсации от актера Михаила Ефремова, заявила адвокат Ирина Хайруллина на заседании в Пресненском суде.
Пашаев 21 августа сообщил в суде, что наложенным платежом перевел по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату погибшего в ДТП Сергея Захарова в качестве компенсации морального вреда.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Ефремов назвал видео, где его вытаскивают из-за руля после ДТП, фейком
"Мы так и не услышали никаких извинений, мы отказываемся от денег и уже отправили их", - сказала Хайруллина, представляющая вдову, младшего сына и брата Захарова.
Деньги взял только старший сын Виталий - об этом сказал его представитель Сергей Аверцев.
По словам Хайруллиной, вдове погибшего Сергея Захарова стало плохо, она лечилась в больнице.
"Я не понимаю. Ей не было плохо после ДТП, а сейчас они это заявляют. Конечно, ей стало плохо после заседания, когда (адвокат потерпевших) Добровинский заявил исковые требования в один рубль и она поняла, что ничего не получит", - заявил в ответ Пашаев.
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