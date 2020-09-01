https://ria.ru/20200901/efremov-1576571606.html

Адвокат Ефремова заявил об отказе троих потерпевших от компенсации

Трое из четырех потерпевших отказались принять 200 тысяч рублей компенсации от актера Михаила Ефремова, заявила адвокат Ирина Хайруллина на заседании в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:58

2020-09-01T12:58

2020-09-01T13:11

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575986045_0:228:1472:1056_1400x0_80_0_0_e0e5f1344ab13ff1d82dcf65ae48c8c1.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Трое из четырех потерпевших отказались принять 200 тысяч рублей компенсации от актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, заявила адвокат Ирина Хайруллина на заседании в Пресненском суде.Пашаев 21 августа сообщил в суде, что наложенным платежом перевел по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату погибшего в ДТП Сергея Захарова в качестве компенсации морального вреда.Деньги взял только старший сын Виталий - об этом сказал его представитель Сергей Аверцев.По словам Хайруллиной, вдове погибшего Сергея Захарова стало плохо, она лечилась в больнице."Я не понимаю. Ей не было плохо после ДТП, а сейчас они это заявляют. Конечно, ей стало плохо после заседания, когда (адвокат потерпевших) Добровинский заявил исковые требования в один рубль и она поняла, что ничего не получит", - заявил в ответ Пашаев.

https://ria.ru/20200901/efremov-1576570753.html

https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия