https://ria.ru/20200901/efremov-1576571606.html
Адвокат Ефремова заявил об отказе троих потерпевших от компенсации
Трое из четырех потерпевших отказались принять 200 тысяч рублей компенсации от актера Михаила Ефремова, заявила адвокат Ирина Хайруллина на заседании в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:58
2020-09-01T12:58
2020-09-01T13:11
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575986045_0:228:1472:1056_1400x0_80_0_0_e0e5f1344ab13ff1d82dcf65ae48c8c1.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Трое из четырех потерпевших отказались принять 200 тысяч рублей компенсации от актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, заявила адвокат Ирина Хайруллина на заседании в Пресненском суде.Пашаев 21 августа сообщил в суде, что наложенным платежом перевел по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату погибшего в ДТП Сергея Захарова в качестве компенсации морального вреда.Деньги взял только старший сын Виталий - об этом сказал его представитель Сергей Аверцев.По словам Хайруллиной, вдове погибшего Сергея Захарова стало плохо, она лечилась в больнице."Я не понимаю. Ей не было плохо после ДТП, а сейчас они это заявляют. Конечно, ей стало плохо после заседания, когда (адвокат потерпевших) Добровинский заявил исковые требования в один рубль и она поняла, что ничего не получит", - заявил в ответ Пашаев.
https://ria.ru/20200901/efremov-1576570753.html
https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575986045_0:77:1472:1181_1400x0_80_0_0_188fc4623d778e8a3bc172e87ecba629.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Трое из четырех потерпевших отказались принять 200 тысяч рублей компенсации от актера Михаила Ефремова
, заявила адвокат Ирина Хайруллина на заседании в Пресненском суде.
Пашаев 21 августа сообщил в суде, что наложенным платежом перевел по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату погибшего в ДТП Сергея Захарова в качестве компенсации морального вреда.
"Мы так и не услышали никаких извинений, мы отказываемся от денег и уже отправили их", - сказала Хайруллина, представляющая вдову, младшего сына и брата Захарова.
Деньги взял только старший сын Виталий - об этом сказал его представитель Сергей Аверцев.
По словам Хайруллиной, вдове погибшего Сергея Захарова стало плохо, она лечилась в больнице.
"Я не понимаю. Ей не было плохо после ДТП, а сейчас они это заявляют. Конечно, ей стало плохо после заседания, когда (адвокат потерпевших) Добровинский заявил исковые требования в один рубль и она поняла, что ничего не получит", - заявил в ответ Пашаев.