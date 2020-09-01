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В Югре автобус с вахтовиками врезался в грузовик
Семь человек пострадали при столкновении автобуса, принадлежащего одной из нефтегазовых компаний, и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:32
2020-09-01T14:32
ханты-мансийский автономный округ
когалым
сургут
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Семь человек пострадали при столкновении автобуса, принадлежащего одной из нефтегазовых компаний, и грузовика в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Авария произошла утром во вторник на 51-м километре дороги <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургут</a> - <a href="http://ria.ru/location_Kogalym/" target="_blank" data-auto="true">Когалым</a> в <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутском районе</a>, столкнулись автобус и "КамАЗ"."Пострадали семь человек: шесть пассажиров автобуса и водитель", - сказал собеседник агентства.В ведомстве уточнили, что автобус принадлежит одной из коммерческих нефтегазодобывающих организаций и предназначен для перевозки рабочих. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, проводится проверка.Местное СМИ опубликовало видеозапись, предположительно, с регистратора, установленного в кабине автобуса. На кадрах видно, что грузовик с включенными аварийными огнями находится на обочине, когда автобус въезжает в него сзади. При этом водитель пассажирского транспорта, судя по записи, не пытается или не успевает отреагировать, чтобы уйти от столкновения.
ханты-мансийский автономный округ
когалым
сургут
РИА Новости
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ханты-мансийский автономный округ, когалым, сургут, происшествия

В Югре автобус с вахтовиками врезался в грузовик

14:32 01.09.2020
1593
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении автобуса, принадлежащего одной из нефтегазовых компаний, и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария произошла утром во вторник на 51-м километре дороги Сургут - Когалым в Сургутском районе, столкнулись автобус и "КамАЗ".
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"Пострадали семь человек: шесть пассажиров автобуса и водитель", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что автобус принадлежит одной из коммерческих нефтегазодобывающих организаций и предназначен для перевозки рабочих. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, проводится проверка.
Местное СМИ опубликовало видеозапись, предположительно, с регистратора, установленного в кабине автобуса. На кадрах видно, что грузовик с включенными аварийными огнями находится на обочине, когда автобус въезжает в него сзади. При этом водитель пассажирского транспорта, судя по записи, не пытается или не успевает отреагировать, чтобы уйти от столкновения.
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Ханты-Мансийский автономный округКогалымСургутПроисшествия
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