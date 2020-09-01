https://ria.ru/20200901/doplaty-1576598827.html

Вологодским педагогам заплатят за ЕГЭ в двойном размере

Около трёх тысяч педагогов Вологодской области получат дополнительные выплаты из областного бюджета за участие в подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ​ в условиях... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:01

2020-09-01T19:01

2020-09-01T19:01

вологодская область

единый государственный экзамен (егэ)

олег кувшинников

образование - общество

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<strong>ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Около трёх тысяч педагогов <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> получат дополнительные выплаты из областного бюджета за участие в подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ​ в условиях карантина, соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кувшинников. ​"Мы понимаем, что педагоги, которые принимают участие в подготовке и проведении ЕГЭ несут дополнительную нагрузку. В условиях пандемии — это еще и обеспечение безопасности, масочный режим, средства дезинфекции, контроль за термометрией — и многие-многие вещи, которые ранее не приходилось делать. Кроме этого наши педагоги в этом году проводили экзамены, находясь в средствах индивидуальной защиты — все это было сложно, тяжело. В этом году подготовка к ЕГЭ, ОГЭ тоже будет проходить в особых условиях, поэтому мы приняли решение об увеличении стоимости работы одного часа во время проведения экзамена ровно в два раза", — заявил глава региона.На поддержку смогут рассчитывать все, кто принимал участие в проведении ЕГЭ: руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы и технические специалисты, ассистенты, помогавшие детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, всего около трех тысяч человек.

https://ria.ru/20200706/1573967189.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый государственный экзамен (егэ), олег кувшинников, образование - общество