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Вологодская область
https://ria.ru/20200901/doplaty-1576598827.html
Вологодским педагогам заплатят за ЕГЭ в двойном размере
Около трёх тысяч педагогов Вологодской области получат дополнительные выплаты из областного бюджета за участие в подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ​ в условиях... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T19:01
2020-09-01T19:01
вологодская область
единый государственный экзамен (егэ)
олег кувшинников
образование - общество
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<strong>ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Около трёх тысяч педагогов <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> получат дополнительные выплаты из областного бюджета за участие в подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ​ в условиях карантина, соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кувшинников. ​"Мы понимаем, что педагоги, которые принимают участие в подготовке и проведении ЕГЭ несут дополнительную нагрузку. В условиях пандемии — это еще и обеспечение безопасности, масочный режим, средства дезинфекции, контроль за термометрией — и многие-многие вещи, которые ранее не приходилось делать. Кроме этого наши педагоги в этом году проводили экзамены, находясь в средствах индивидуальной защиты — все это было сложно, тяжело. В этом году подготовка к ЕГЭ, ОГЭ тоже будет проходить в особых условиях, поэтому мы приняли решение об увеличении стоимости работы одного часа во время проведения экзамена ровно в два раза", — заявил глава региона.На поддержку смогут рассчитывать все, кто принимал участие в проведении ЕГЭ: руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы и технические специалисты, ассистенты, помогавшие детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, всего около трех тысяч человек.
https://ria.ru/20200706/1573967189.html
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единый государственный экзамен (егэ), олег кувшинников, образование - общество

Вологодским педагогам заплатят за ЕГЭ в двойном размере

19:01 01.09.2020
27
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. Около трёх тысяч педагогов Вологодской области получат дополнительные выплаты из областного бюджета за участие в подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ​ в условиях карантина, соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кувшинников. ​
"Мы понимаем, что педагоги, которые принимают участие в подготовке и проведении ЕГЭ несут дополнительную нагрузку. В условиях пандемии — это еще и обеспечение безопасности, масочный режим, средства дезинфекции, контроль за термометрией — и многие-многие вещи, которые ранее не приходилось делать. Кроме этого наши педагоги в этом году проводили экзамены, находясь в средствах индивидуальной защиты — все это было сложно, тяжело. В этом году подготовка к ЕГЭ, ОГЭ тоже будет проходить в особых условиях, поэтому мы приняли решение об увеличении стоимости работы одного часа во время проведения экзамена ровно в два раза", — заявил глава региона.
На поддержку смогут рассчитывать все, кто принимал участие в проведении ЕГЭ: руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы и технические специалисты, ассистенты, помогавшие детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, всего около трех тысяч человек.
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Вологодская областьЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Олег КувшинниковОбразование - Общество
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