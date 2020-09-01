https://ria.ru/20200901/dolzhnik-1576565015.html

Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета

Житель Челябинска выплатил долги после ареста дорогого автомобиля и частного самолета. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:34

2020-09-01T11:34

2020-09-01T14:19

челябинская область

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Житель Челябинска выплатил долги после ареста дорогого автомобиля и частного самолета. Об этом сообщается на <a href="https://r74.fssp.gov.ru/news/document28135410/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального управления Федеральной службы судебных приставов.В отношении мужчины велось девять исполнительных производств. Долг в 86 тысяч рублей образовался из-за неуплаты налогов, а также задолженности за пользование газом. Так как у должника не было официального источника дохода, приставы наложили арест на принадлежащий ему автомобиль Lexus и самолет Cessna F150M 2017 года выпуска. Получив постановление о запрете регистрационных действий, мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей.

https://ria.ru/20170130/1486816089.html

lyuda.terenteva.55 Ну вот такие у нас "безработные". То у них самолёты личные конфискуют, то миллионы из машин воруют. А больше всех "плачутся". 28

Максим Максимов Не удивлюсь, если еще и пособие по безработице получал...И таких, не единицы, прибавляем тех, кто работает по черной схеме и по серой...и оказывается, что за чертой бедности очень небольшое количество человек. Пора вводить подачу деклараций о доходах и внимательнейшим образом отрабатывать расходы согласно доходам. 23

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челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, общество