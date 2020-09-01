https://ria.ru/20200901/dolzhnik-1576565015.html
Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета
Житель Челябинска выплатил долги после ареста дорогого автомобиля и частного самолета. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:34
2020-09-01T11:34
2020-09-01T14:19
челябинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_3ca2bdbc6b021bbe43061ed095fb9e76.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Житель Челябинска выплатил долги после ареста дорогого автомобиля и частного самолета. Об этом сообщается на <a href="https://r74.fssp.gov.ru/news/document28135410/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального управления Федеральной службы судебных приставов.В отношении мужчины велось девять исполнительных производств. Долг в 86 тысяч рублей образовался из-за неуплаты налогов, а также задолженности за пользование газом. Так как у должника не было официального источника дохода, приставы наложили арест на принадлежащий ему автомобиль Lexus и самолет Cessna F150M 2017 года выпуска. Получив постановление о запрете регистрационных действий, мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей.
https://ria.ru/20170130/1486816089.html
lyuda.terenteva.55
Ну вот такие у нас "безработные". То у них самолёты личные конфискуют, то миллионы из машин воруют. А больше всех "плачутся".
28
Максим Максимов
Не удивлюсь, если еще и пособие по безработице получал...И таких, не единицы, прибавляем тех, кто работает по черной схеме и по серой...и оказывается, что за чертой бедности очень небольшое количество человек. Пора вводить подачу деклараций о доходах и внимательнейшим образом отрабатывать расходы согласно доходам.
23
8
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_defdd6b6b84786138281a7c8d80a7b30.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, общество