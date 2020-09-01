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Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета
Житель Челябинска выплатил долги после ареста дорогого автомобиля и частного самолета. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:34
2020-09-01T14:19
челябинская область
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Житель Челябинска выплатил долги после ареста дорогого автомобиля и частного самолета. Об этом сообщается на <a href="https://r74.fssp.gov.ru/news/document28135410/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального управления Федеральной службы судебных приставов.В отношении мужчины велось девять исполнительных производств. Долг в 86 тысяч рублей образовался из-за неуплаты налогов, а также задолженности за пользование газом. Так как у должника не было официального источника дохода, приставы наложили арест на принадлежащий ему автомобиль Lexus и самолет Cessna F150M 2017 года выпуска. Получив постановление о запрете регистрационных действий, мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей.
https://ria.ru/20170130/1486816089.html
Ну вот такие у нас "безработные". То у них самолёты личные конфискуют, то миллионы из машин воруют. А больше всех "плачутся".
28
Не удивлюсь, если еще и пособие по безработице получал...И таких, не единицы, прибавляем тех, кто работает по черной схеме и по серой...и оказывается, что за чертой бедности очень небольшое количество человек. Пора вводить подачу деклараций о доходах и внимательнейшим образом отрабатывать расходы согласно доходам.
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челябинская область
РИА Новости
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60
челябинская область, общество

Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета

11:34 01.09.2020 (обновлено: 14:19 01.09.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник службы судебных приставов у здания Таганского суда города Москвы
Сотрудник службы судебных приставов у здания Таганского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Житель Челябинска выплатил долги после ареста дорогого автомобиля и частного самолета. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
В отношении мужчины велось девять исполнительных производств. Долг в 86 тысяч рублей образовался из-за неуплаты налогов, а также задолженности за пользование газом.
Так как у должника не было официального источника дохода, приставы наложили арест на принадлежащий ему автомобиль Lexus и самолет Cessna F150M 2017 года выпуска.
Получив постановление о запрете регистрационных действий, мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей.
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42178911912
Обсудить 8
Челябинская областьОбщество
Популярные комментарии
Ну вот такие у нас "безработные". То у них самолёты личные конфискуют, то миллионы из машин воруют. А больше всех "плачутся".
1 сентября, 11:46
lyuda.terenteva.55
2142001
Не удивлюсь, если еще и пособие по безработице получал...И таких, не единицы, прибавляем тех, кто работает по черной схеме и по серой...и оказывается, что за чертой бедности очень небольшое количество человек. Пора вводить подачу деклараций о доходах и внимательнейшим образом отрабатывать расходы согласно доходам.
1 сентября, 11:45
Максим Максимов
1310018
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