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В США более 50 темнокожих бизнесменов обвинили McDonald's в дискриминации
Более 50 темнокожих бывших владельцев франшизы ресторана быстрого питания McDonald's подали коллективный иск в федеральный суд США, обвинив компанию в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:39
2020-09-01T11:39
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
mcdonald's corporation
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Более 50 темнокожих бывших владельцев франшизы ресторана быстрого питания <a href="http://ria.ru/organization_McDonald_s_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">McDonald's</a> подали коллективный иск в федеральный суд <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, обвинив компанию в дискриминации, сообщает газета <a href="https://www.usatoday.com/story/money/business/2020/09/01/mcdonalds-faces-racial-discrimination-lawsuit-black-franchisees/3448562001/" target="_blank">USA Today.</a>Иск подан во вторник в Окружной суд США в Иллинойсе. Истцами выступают 52 бывших владельца ресторанов McDonald's, которым принадлежали более 200 ресторанов быстрого питания с 1988 по 2018 год. Как утверждают бывшие владельцы уже разорившихся ресторанов, компания McDonald's специально настаивала на том, чтобы они открывали свои рестораны в "опасных и экономически депрессивных районах".Истцы считают, что их расовая принадлежность послужила причиной того, что им предоставили рестораны в неблагополучных местах. Из-за опасного местоположения владельцам ресторанов приходилось увеличивать расходы, связанные с обеспечением безопасности, а их доходы были ниже, чем у ресторанов в более благополучных районах.Экс-владельцы также утверждают, что McDonald's прибегала и к другим формам дискриминации темнокожих предпринимателей, отказывая им в той финансовой поддержке, которую она предоставляла белым, и ограничивая возможности приобретения ресторанов в других местах.Авторы иска требуют компенсации ущерба в 4-5 миллионов долларов на каждого.Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573269859.html
https://ria.ru/20200718/1574434862.html
Сами чернокожие признают что чернокожие менее платеже способны, более агрессивные, что пришлось дополнительные средства на обепечения безопастности тратить. А виноваты снова белые))) Похоже быть черным среди черных можно по желанию, когда выгодно. А когда не выгодно, то можно мне к белым примазаться. Там спокойно и никто не грабит, даже охранник не нужен.
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, mcdonald's corporation, сша, в мире

В США более 50 темнокожих бизнесменов обвинили McDonald's в дискриминации

11:39 01.09.2020
4027
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРесторан быстрого питания McDonald’s
Ресторан быстрого питания McDonald’s - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Ресторан быстрого питания McDonald’s . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Более 50 темнокожих бывших владельцев франшизы ресторана быстрого питания McDonald's подали коллективный иск в федеральный суд США, обвинив компанию в дискриминации, сообщает газета USA Today.
Иск подан во вторник в Окружной суд США в Иллинойсе. Истцами выступают 52 бывших владельца ресторанов McDonald's, которым принадлежали более 200 ресторанов быстрого питания с 1988 по 2018 год. Как утверждают бывшие владельцы уже разорившихся ресторанов, компания McDonald's специально настаивала на том, чтобы они открывали свои рестораны в "опасных и экономически депрессивных районах".
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Истцы считают, что их расовая принадлежность послужила причиной того, что им предоставили рестораны в неблагополучных местах. Из-за опасного местоположения владельцам ресторанов приходилось увеличивать расходы, связанные с обеспечением безопасности, а их доходы были ниже, чем у ресторанов в более благополучных районах.
Экс-владельцы также утверждают, что McDonald's прибегала и к другим формам дискриминации темнокожих предпринимателей, отказывая им в той финансовой поддержке, которую она предоставляла белым, и ограничивая возможности приобретения ресторанов в других местах.
Авторы иска требуют компенсации ущерба в 4-5 миллионов долларов на каждого.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаMcDonald's CorporationСШАВ мире
Популярные комментарии
Сами чернокожие признают что чернокожие менее платеже способны, более агрессивные, что пришлось дополнительные средства на обепечения безопастности тратить. А виноваты снова белые))) Похоже быть черным среди черных можно по желанию, когда выгодно. А когда не выгодно, то можно мне к белым примазаться. Там спокойно и никто не грабит, даже охранник не нужен.
1 сентября, 11:50
ИШИван Широн
1530000
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