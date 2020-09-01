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https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576590307.html
Черногорская оппозиция выступила за отмену санкций против России
Сотрудничество с Россией и Сербией является одной из главных задач будущего правительства Черногории, наряду со вступлением в ЕС, "в будущем можно ожидать"... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:47
2020-09-01T16:50
парламентские выборы в черногории
россия
черногория
экономика
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<strong>ПОДГОРИЦА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудничество с Россией и Сербией является одной из главных задач будущего правительства Черногории, наряду со вступлением в ЕС, "в будущем можно ожидать" отмены в стране санкций против РФ, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" <a href="http://ria.ru/person_Milan_Knezhevich/" target="_blank" data-auto="true">Милан Кнежевич</a>.В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" - Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".Он отметил, что в 2016 году возникли очень серьезные проблемы "в сотрудничестве с нашим историческим союзником – Российской Федерацией, потому что режим президента Мило Джукановича обвинил официальную Россию вместе с движением Демократический фронт в организации так называемого госпереворота"."Я убежден, что граждане Черногории ожидают российских туристов, российские инвестиции и укрепления наших отношений. Конечно, наши граждане ожидают и членства в ЕС", - отметил оппозиционный лидер.Ранее лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил РИА Новости, что поддержка <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорией</a> санкций Запада в отношении России была ошибкой. В интервью агентству он также сообщил, что закрытие границ Черногории на месяцы из-за COVID-19 для граждан России, <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bosnia_and_Herzegovina/" target="_blank" data-auto="true">Боснии</a> и Герцеговины, которые являются самыми многочисленными туристами, было непродуманным шагом властей.Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции также указал, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".
https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576581254.html
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россия
черногория
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парламентские выборы в черногории, россия, черногория, экономика

Черногорская оппозиция выступила за отмену санкций против России

16:47 01.09.2020 (обновлено: 16:50 01.09.2020)
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© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
ПОДГОРИЦА, 1 сен – РИА Новости. Сотрудничество с Россией и Сербией является одной из главных задач будущего правительства Черногории, наряду со вступлением в ЕС, "в будущем можно ожидать" отмены в стране санкций против РФ, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Милан Кнежевич.
В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.
Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" - Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".

"Главные задачей внешней политики будущего правительства будет членство в ЕС и развитие новых отношений с Российской Федерацией, Республикой Сербией и всеми странами, которые ожидают сотрудничества с нашим государством", - заявил Кнежевич агентству на русском языке.

Он отметил, что в 2016 году возникли очень серьезные проблемы "в сотрудничестве с нашим историческим союзником – Российской Федерацией, потому что режим президента Мило Джукановича обвинил официальную Россию вместе с движением Демократический фронт в организации так называемого госпереворота".
"Я убежден, что граждане Черногории ожидают российских туристов, российские инвестиции и укрепления наших отношений. Конечно, наши граждане ожидают и членства в ЕС", - отметил оппозиционный лидер.

"Считаю, что в будущем можно ожидать и отмены антироссийских санкций в ЕС, в США и в Черногории. Если можно иметь сотрудничество между странами Евросоюза и РФ, считаю, что обязательно иметь такой вид сотрудничества между Черногорией и Россией", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил РИА Новости, что поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой. В интервью агентству он также сообщил, что закрытие границ Черногории на месяцы из-за COVID-19 для граждан России, Сербии и Боснии и Герцеговины, которые являются самыми многочисленными туристами, было непродуманным шагом властей.
Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции также указал, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 14:51
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Парламентские выборы в ЧерногорииРоссияЧерногорияЭкономика
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