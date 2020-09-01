https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576590307.html

Черногорская оппозиция выступила за отмену санкций против России

Сотрудничество с Россией и Сербией является одной из главных задач будущего правительства Черногории, наряду со вступлением в ЕС, "в будущем можно ожидать"... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:47

2020-09-01T16:47

2020-09-01T16:50

парламентские выборы в черногории

россия

черногория

экономика

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<strong>ПОДГОРИЦА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудничество с Россией и Сербией является одной из главных задач будущего правительства Черногории, наряду со вступлением в ЕС, "в будущем можно ожидать" отмены в стране санкций против РФ, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" <a href="http://ria.ru/person_Milan_Knezhevich/" target="_blank" data-auto="true">Милан Кнежевич</a>.В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" - Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".Он отметил, что в 2016 году возникли очень серьезные проблемы "в сотрудничестве с нашим историческим союзником – Российской Федерацией, потому что режим президента Мило Джукановича обвинил официальную Россию вместе с движением Демократический фронт в организации так называемого госпереворота"."Я убежден, что граждане Черногории ожидают российских туристов, российские инвестиции и укрепления наших отношений. Конечно, наши граждане ожидают и членства в ЕС", - отметил оппозиционный лидер.Ранее лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил РИА Новости, что поддержка <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорией</a> санкций Запада в отношении России была ошибкой. В интервью агентству он также сообщил, что закрытие границ Черногории на месяцы из-за COVID-19 для граждан России, <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bosnia_and_Herzegovina/" target="_blank" data-auto="true">Боснии</a> и Герцеговины, которые являются самыми многочисленными туристами, было непродуманным шагом властей.Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции также указал, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".

https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576581254.html

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россия

черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в черногории, россия, черногория, экономика