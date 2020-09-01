https://ria.ru/20200901/chernogoriya-1576581254.html

Оппозиция Черногории высказалась по вопросу членства страны в НАТО

Изменений внешнеполитического курса по вопросу членства Черногории в НАТО не будет, заявил лидер оппозиционной коалиции "Черным по белому" и гражданского... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:51

2020-09-01T14:51

2020-09-01T14:51

парламентские выборы в черногории

нато

черногория

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Изменений внешнеполитического курса по вопросу членства Черногории в НАТО не будет, заявил лидер оппозиционной коалиции "Черным по белому" и гражданского движения URA Дритан Абазович.В воскресенье в <a href="https://ria.ru/location_Montenegro" target="_blank">Черногории</a> прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <a href="https://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich" target="_blank">Мило Джукановича</a>. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" - Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".Во вторник Абазович провел пресс-конференцию в штаб-квартире движения. На вопрос журналистов, ожидаются ли в случае прихода к власти перемены относительно членства Черногории в <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>, он ответил, что "изменений внешнеполитического курса не будет"."Черногория может развиваться только как гражданское государство и как можно быстрее стать членом ЕС", - отметил оппозиционный лидер.Будучи албанцем по национальности, Абазович подчеркнул, что "граждане ни одной национальной или религиозной принадлежности не должны ощущать себя проигравшими на прошедших выборах, все граждане победили". Он указал, также, что "Черногория никогда не будет ни "Сербской Спартой", ни окраиной "Великой Албании", ни частью любого другого государства.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576523351.html

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черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в черногории, нато, черногория, в мире