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Оппозиция Черногории высказалась по вопросу членства страны в НАТО
Изменений внешнеполитического курса по вопросу членства Черногории в НАТО не будет, заявил лидер оппозиционной коалиции "Черным по белому" и гражданского... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:51
2020-09-01T14:51
парламентские выборы в черногории
нато
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Изменений внешнеполитического курса по вопросу членства Черногории в НАТО не будет, заявил лидер оппозиционной коалиции "Черным по белому" и гражданского движения URA Дритан Абазович.В воскресенье в <a href="https://ria.ru/location_Montenegro" target="_blank">Черногории</a> прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <a href="https://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich" target="_blank">Мило Джукановича</a>. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" - Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".Во вторник Абазович провел пресс-конференцию в штаб-квартире движения. На вопрос журналистов, ожидаются ли в случае прихода к власти перемены относительно членства Черногории в <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>, он ответил, что "изменений внешнеполитического курса не будет"."Черногория может развиваться только как гражданское государство и как можно быстрее стать членом ЕС", - отметил оппозиционный лидер.Будучи албанцем по национальности, Абазович подчеркнул, что "граждане ни одной национальной или религиозной принадлежности не должны ощущать себя проигравшими на прошедших выборах, все граждане победили". Он указал, также, что "Черногория никогда не будет ни "Сербской Спартой", ни окраиной "Великой Албании", ни частью любого другого государства.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576523351.html
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парламентские выборы в черногории, нато, черногория, в мире

Оппозиция Черногории высказалась по вопросу членства страны в НАТО

14:51 01.09.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ПОДГОРИЦА, 1 сен – РИА Новости. Изменений внешнеполитического курса по вопросу членства Черногории в НАТО не будет, заявил лидер оппозиционной коалиции "Черным по белому" и гражданского движения URA Дритан Абазович.
В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" - Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".
Во вторник Абазович провел пресс-конференцию в штаб-квартире движения. На вопрос журналистов, ожидаются ли в случае прихода к власти перемены относительно членства Черногории в НАТО, он ответил, что "изменений внешнеполитического курса не будет".

"Это наши международные обязательства. Мы не можем строить серьезное государство, а вести себя безответственно в международной политике. Этого не произойдет, пока это зависит от нашей коалиции. Этот вопрос больше продвигают в Черногории, чем в международном сообществе. Нет никаких изменений во внешнеполитическом курсе, только улучшение сегментов во внешней политике", - заявил Абазович.

"Черногория может развиваться только как гражданское государство и как можно быстрее стать членом ЕС", - отметил оппозиционный лидер.
Будучи албанцем по национальности, Абазович подчеркнул, что "граждане ни одной национальной или религиозной принадлежности не должны ощущать себя проигравшими на прошедших выборах, все граждане победили". Он указал, также, что "Черногория никогда не будет ни "Сербской Спартой", ни окраиной "Великой Албании", ни частью любого другого государства.
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 12:58Религия и мировоззрение
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