Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/benzokolonka-1576588796.html
Путин заявил, что Россию нельзя считать "страной-бензоколонкой"
Действия Москвы по борьбе с пандемией доказали, что Россия - не "страна-бензоколонка", заявил Владимир Путин на прошедшем в онлайн-режиме всероссийском открытом РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:34
2020-09-01T16:49
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570557_0:141:3142:1908_1400x0_80_0_0_fe2ad82ef4fa70525b47b0abb9473d67.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Действия Москвы по борьбе с пандемией доказали, что Россия - не "страна-бензоколонка", заявил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> на прошедшем в онлайн-режиме всероссийском открытом уроке.Президент отметил, что в этом период в целом по всей стране для учащихся удалось организовать дистанционное обучение. Это продемонстрировало технологическую готовность страны к вызовам, подчеркнул он."Планов таких нет"При этом Путин рассказал, что Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование. По его мнению, онлайн-обучение может дополнять, но не заменить традиционное."Нецелесообразно, и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто", - добавил он.Ранее глава государства подчеркивал, что в обучении чрезвычайно важным является живое общение преподавателя с учеником. По мнению Путина, он остановить технический процесс невозможно, это бессмысленно и вредно, но "подменять одно другим не следует".При этом накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что школы смогут вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения ситуации с эпидемией."Уже в течение нескольких лет мы используем этот механизм, новая инфекция, связанная с COVID-19, так же, как и другие вирусные инфекции, как элемент разрыва эпидемиологической цепочки использует ровно такой же алгоритм. Да, это может быть. Но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, он прошел под девизом "Помнить – значит знать".
https://sn.ria.ru/20200828/shkola-1576415049.html
https://ria.ru/20200901/odnoklassniki-1576580803.html
Ключевые слова: мы все-таки не только страна-бензоколонка". Приведите мне примеры, какие еще высокотехнологические товары социального и бытового назначения экспортирует наша страна на Запад, кроме нефти, газа и древесины. Я не беру во внимание продукцию военпрома.
17
4
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570557_206:0:2937:2048_1400x0_80_0_0_5c7b049fbcb32cdd4675e59417a4717e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, общество

Путин заявил, что Россию нельзя считать "страной-бензоколонкой"

16:34 01.09.2020 (обновлено: 16:49 01.09.2020)
1861
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Действия Москвы по борьбе с пандемией доказали, что Россия - не "страна-бензоколонка", заявил Владимир Путин на прошедшем в онлайн-режиме всероссийском открытом уроке.
Президент отметил, что в этом период в целом по всей стране для учащихся удалось организовать дистанционное обучение. Это продемонстрировало технологическую готовность страны к вызовам, подчеркнул он.
"Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня", - сказал президент.

"Планов таких нет"

При этом Путин рассказал, что Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование. По его мнению, онлайн-обучение может дополнять, но не заменить традиционное.
Интерактивная школа в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 10:58
Родительские собрания в школах переведут в онлайн-режим
"Нецелесообразно, и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто", - добавил он.
Ранее глава государства подчеркивал, что в обучении чрезвычайно важным является живое общение преподавателя с учеником. По мнению Путина, он остановить технический процесс невозможно, это бессмысленно и вредно, но "подменять одно другим не следует".
При этом накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что школы смогут вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения ситуации с эпидемией.
"Уже в течение нескольких лет мы используем этот механизм, новая инфекция, связанная с COVID-19, так же, как и другие вирусные инфекции, как элемент разрыва эпидемиологической цепочки использует ровно такой же алгоритм. Да, это может быть. Но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, он прошел под девизом "Помнить – значит знать".
Первоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 14:45
Одноклассники запустили флешмоб к 1 сентября
15611219
Обсудить 4
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ключевые слова: мы все-таки не только страна-бензоколонка". Приведите мне примеры, какие еще высокотехнологические товары социального и бытового назначения экспортирует наша страна на Запад, кроме нефти, газа и древесины. Я не беру во внимание продукцию военпрома.
1 сентября, 17:08
ВФВладимир Федотов
1400003
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время отлета из Благовещенска
Мишустин назвал важное условие для персонального успеха человека
Первоклассники на праздничной линейке в филиале СОШ №82 во Владивостоке в День знаний
В школу по-новому: Первое сентября в России
Евгений Деданин
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Симферопольское водохранилище
В Крыму объяснили, почему в августе пересохли крупные реки
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Называвший русский язык "убогим" профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
Участники конкурса управленцев Лидеры России на горе Эльбрус
"Лидеры России" подняли на вершину Эльбруса знамя Победы
Матрена Ивановна Талеева
Полвека в школе: Матрена Ивановна из "щучьего рода" учит ненецкому в НАО
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин: окончательно доступ к личным данным должен давать пользователь
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Справа — подозреваемый Даниил Симанов. Стоп-кадр видео
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в "Бессмертном полку"
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Москва
Население России сократится за год более чем на 150 тысяч человек
Новый Арбат
"Правда. Ничего, кроме правды". Москвичей удивил странный рекламный щит
Лось
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
23:26В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Лента новостейМолния