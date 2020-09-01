https://ria.ru/20200901/benzokolonka-1576588796.html

Путин заявил, что Россию нельзя считать "страной-бензоколонкой"

Действия Москвы по борьбе с пандемией доказали, что Россия - не "страна-бензоколонка", заявил Владимир Путин на прошедшем в онлайн-режиме всероссийском открытом РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:34

2020-09-01T16:34

2020-09-01T16:49

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Действия Москвы по борьбе с пандемией доказали, что Россия - не "страна-бензоколонка", заявил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> на прошедшем в онлайн-режиме всероссийском открытом уроке.Президент отметил, что в этом период в целом по всей стране для учащихся удалось организовать дистанционное обучение. Это продемонстрировало технологическую готовность страны к вызовам, подчеркнул он."Планов таких нет"При этом Путин рассказал, что Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование. По его мнению, онлайн-обучение может дополнять, но не заменить традиционное."Нецелесообразно, и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто", - добавил он.Ранее глава государства подчеркивал, что в обучении чрезвычайно важным является живое общение преподавателя с учеником. По мнению Путина, он остановить технический процесс невозможно, это бессмысленно и вредно, но "подменять одно другим не следует".При этом накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что школы смогут вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения ситуации с эпидемией."Уже в течение нескольких лет мы используем этот механизм, новая инфекция, связанная с COVID-19, так же, как и другие вирусные инфекции, как элемент разрыва эпидемиологической цепочки использует ровно такой же алгоритм. Да, это может быть. Но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, он прошел под девизом "Помнить – значит знать".

https://sn.ria.ru/20200828/shkola-1576415049.html

https://ria.ru/20200901/odnoklassniki-1576580803.html

Владимир Федотов Ключевые слова: мы все-таки не только страна-бензоколонка". Приведите мне примеры, какие еще высокотехнологические товары социального и бытового назначения экспортирует наша страна на Запад, кроме нефти, газа и древесины. Я не беру во внимание продукцию военпрома. 17

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, общество