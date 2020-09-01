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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576601890.html
Глава МИД Нидерландов призвал власти Белоруссии к диалогу с оппозицией
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что провел "хороший" телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:41
2020-09-01T20:47
протесты в белоруссии
светлана тихановская
стеф блок
белоруссия
нидерланды
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стеф Блок</a> сообщил, что провел "хороший" телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> и призвал власти страны к диалогу с оппозицией."Хороший разговор с лидером белорусской оппозиции Тихановской. Население не остановить запугиванием и насилием. Важен политический диалог с оппозицией о мирном переходе (власти - ред.)", - <a href="https://twitter.com/ministerBlok/status/1300840818937409536?cxt=HHwWgMC9oaX1wY0kAAAA" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>Блок в своем аккаунте в Twitter.Он также призвал власти Белоруссии "прекратить задерживать и запугивать журналистов".В понедельник пресс-служба Тихановской сообщила, что политик уже провела переговоры с семью европейскими лидерами и десятью министрами иностранных дел разных стран. Кроме того, в пресс-службе отметили, что Тихановская провела много встреч с послами, депутатами <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и парламентариями различных стран, выступила в Европейском парламенте. Позднее в этот день также сообщалось, что Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> Карлом Ламерсом.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576592388.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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белоруссия
нидерланды
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светлана тихановская, стеф блок, белоруссия, нидерланды, в мире

Глава МИД Нидерландов призвал власти Белоруссии к диалогу с оппозицией

20:41 01.09.2020 (обновлено: 20:47 01.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 апреля 2018
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что провел "хороший" телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и призвал власти страны к диалогу с оппозицией.
"Хороший разговор с лидером белорусской оппозиции Тихановской. Население не остановить запугиванием и насилием. Важен политический диалог с оппозицией о мирном переходе (власти - ред.)", - написал Блок в своем аккаунте в Twitter.
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Он также призвал власти Белоруссии "прекратить задерживать и запугивать журналистов".
В понедельник пресс-служба Тихановской сообщила, что политик уже провела переговоры с семью европейскими лидерами и десятью министрами иностранных дел разных стран. Кроме того, в пресс-службе отметили, что Тихановская провела много встреч с послами, депутатами Европарламента и парламентариями различных стран, выступила в Европейском парламенте. Позднее в этот день также сообщалось, что Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСтеф БлокБелоруссияНидерландыВ мире
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Zlydennemets Three
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