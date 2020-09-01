Глава МИД Нидерландов призвал власти Белоруссии к диалогу с оппозицией
20:41 01.09.2020 (обновлено: 20:47 01.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 апреля 2018
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что провел "хороший" телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и призвал власти страны к диалогу с оппозицией.
"Хороший разговор с лидером белорусской оппозиции Тихановской. Население не остановить запугиванием и насилием. Важен политический диалог с оппозицией о мирном переходе (власти - ред.)", - написал Блок в своем аккаунте в Twitter.
Он также призвал власти Белоруссии "прекратить задерживать и запугивать журналистов".
В понедельник пресс-служба Тихановской сообщила, что политик уже провела переговоры с семью европейскими лидерами и десятью министрами иностранных дел разных стран. Кроме того, в пресс-службе отметили, что Тихановская провела много встреч с послами, депутатами Европарламента и парламентариями различных стран, выступила в Европейском парламенте. Позднее в этот день также сообщалось, что Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.