https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576597134.html

В ООН сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии

Эксперты Организации Объединенных Наций зафиксировали 450 случаев пыток, жестокого обращения и шесть пропавших без вести при протестах в Белоруссии. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:21

2020-09-01T18:21

2020-09-01T18:32

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

оон

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Эксперты Организации Объединенных Наций зафиксировали 450 случаев пыток, жестокого обращения и шесть пропавших без вести при протестах в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.<a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26199&LangID=R" target="_blank">призвала</a> прекратить насилие, освободить всех задержанных и привлечь виновных силовиков к ответственности. "Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", — говорится в докладе.Помимо пыток, в документетакже сообщается о шести пропавших без вести.Также в ООН заявили, что среди почти семи тысяч задержанных были журналисты и прохожие, которых судили в спешном порядке.Протесты в БелоруссииВ Минске и других белорусских городах с 9 августа проходят акции протеста. Их участники не признают результаты президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> с результатом в 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента.Оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская также не согласна с результатами голосования, однако она покинула страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Сперва митинги жестко подавлялись силовиками. В первые дни участников беспорядков использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять акции и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.

https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576592388.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Mar Nightmare А что же вы о пытках в застенках СБУ молчите? И ведь есть даже официальные показания вышедших оттуда. Или украине всё можно ? 70

Фея Волшебная Фейками земля полнится... Информационная война она такая, чему удивляться... 57

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белоруссия

литва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, оон, литва, в мире