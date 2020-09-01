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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576597134.html
В ООН сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии
Эксперты Организации Объединенных Наций зафиксировали 450 случаев пыток, жестокого обращения и шесть пропавших без вести при протестах в Белоруссии. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:21
2020-09-01T18:32
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
оон
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Эксперты Организации Объединенных Наций зафиксировали 450 случаев пыток, жестокого обращения и шесть пропавших без вести при протестах в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.<a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26199&amp;LangID=R" target="_blank">призвала</a> прекратить насилие, освободить всех задержанных и привлечь виновных силовиков к ответственности. "Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", — говорится в докладе.Помимо пыток, в документетакже сообщается о шести пропавших без вести.Также в ООН заявили, что среди почти семи тысяч задержанных были журналисты и прохожие, которых судили в спешном порядке.Протесты в БелоруссииВ Минске и других белорусских городах с 9 августа проходят акции протеста. Их участники не признают результаты президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> с результатом в 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента.Оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская также не согласна с результатами голосования, однако она покинула страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Сперва митинги жестко подавлялись силовиками. В первые дни участников беспорядков использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять акции и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576592388.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
А что же вы о пытках в застенках СБУ молчите? И ведь есть даже официальные показания вышедших оттуда. Или украине всё можно ?
70
Фейками земля полнится... Информационная война она такая, чему удивляться...
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белоруссия
литва
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, оон, литва, в мире

В ООН сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии

18:21 01.09.2020 (обновлено: 18:32 01.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Эксперты Организации Объединенных Наций зафиксировали 450 случаев пыток, жестокого обращения и шесть пропавших без вести при протестах в Белоруссии.
ООН призвала прекратить насилие, освободить всех задержанных и привлечь виновных силовиков к ответственности.
Вид на район Профессорский уголок города Алушта - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 17:13Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", — говорится в докладе.
Помимо пыток, в документетакже сообщается о шести пропавших без вести.
Также в ООН заявили, что среди почти семи тысяч задержанных были журналисты и прохожие, которых судили в спешном порядке.

Протесты в Белоруссии

В Минске и других белорусских городах с 9 августа проходят акции протеста. Их участники не признают результаты президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с результатом в 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.
Оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская также не согласна с результатами голосования, однако она покинула страну и уехала в Литву.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
Сперва митинги жестко подавлялись силовиками. В первые дни участников беспорядков использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять акции и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
2717728118
Обсудить 23
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияООНЛитваВ мире
Популярные комментарии
А что же вы о пытках в застенках СБУ молчите? И ведь есть даже официальные показания вышедших оттуда. Или украине всё можно ?
1 сентября, 18:36
Mar Nightmare
6010009
Фейками земля полнится... Информационная война она такая, чему удивляться...
1 сентября, 18:41
ФВФея Волшебная
43000014
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