Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576595322.html
В Минске отпустили задержанного корреспондента РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов, ранее задержанный возле минского стадиона "Динамо" при освещении акций протеста, сообщил, что его отпустили из... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:59
2020-09-01T18:04
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576590612_0:250:3196:2048_1400x0_80_0_0_9fca73108c4953210db1331c4e9fd376.jpg
<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов, ранее задержанный возле минского стадиона "Динамо" при освещении акций протеста, сообщил, что его отпустили из Октябрьского РУВД после проверки документов.С корреспондентом агентства был задержан сотрудник белорусского <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a>, его также отпустили. В РУВД остались еще шестеро журналистов из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - трое из "Комсомольской правды", двое из TUT.by и один журналист издания "Белопан".С журналистами, у которых проверяли документы, обращались корректно, предложили им чай, кофе и печенье, а также выпускали покурить.Перед корреспондентом РИА Новости и корреспондентом НТВ "извинились за доставленные неудобства".Корреспондента РИА Новости и нескольких его коллег задержали у стадиона "Динамо", где до этого бойцы ОМОН задерживали протестующих студентов. В патрульных машинах без номеров с журналистами также обращались корректно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания протестующих в Минске
Несанкционированные акции проходят в Минске с утра. В МВД Белоруссии РИА Новости заявляли, что задержания пока единичные.
2020-09-01T17:59
true
PT0M07S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576590612_368:0:3099:2048_1400x0_80_0_0_b3530bcd186818bc992c1956df8f884d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске отпустили задержанного корреспондента РИА Новости

17:59 01.09.2020 (обновлено: 18:04 01.09.2020)
293
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов, ранее задержанный возле минского стадиона "Динамо" при освещении акций протеста, сообщил, что его отпустили из Октябрьского РУВД после проверки документов.
С корреспондентом агентства был задержан сотрудник белорусского НТВ, его также отпустили. В РУВД остались еще шестеро журналистов из Белоруссии - трое из "Комсомольской правды", двое из TUT.by и один журналист издания "Белопан".
С журналистами, у которых проверяли документы, обращались корректно, предложили им чай, кофе и печенье, а также выпускали покурить.
Перед корреспондентом РИА Новости и корреспондентом НТВ "извинились за доставленные неудобства".
Корреспондента РИА Новости и нескольких его коллег задержали у стадиона "Динамо", где до этого бойцы ОМОН задерживали протестующих студентов. В патрульных машинах без номеров с журналистами также обращались корректно.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
1910117
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова общается с журналистами у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске
Белорусская оппозиция сообщила о начале работы по созданию партии
Скелет мастодонта в Американском музее естественной истории
Генетики выяснили, как мастодонты реагировали на глобальное потепление
Здание посольства России в Вене
Посольство России в Австрии подверглось хакерской атаке
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2
Samsung представила смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская призвала отпустить задержанных членов совета оппозиции
Самолет Су-27 во время показательных учений
Российский Су-27 перехватил немецкий самолет над Балтийским морем
Министерство иностранных дел России
В МИД России раскритиковали политику ЕС в отношении Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
В ООН сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии
Здание МИДа, Гавана, Куба
Куба поддержала Лукашенко как легитимного президента Белоруссии
Слезоточивый газ против демонстрантов: видео из Бейрута
В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Замглавы Генштаба Арсланову добавили еще одно обвинение
Участники митинга работников белорусского завода БелАЗ в Минске
СМИ: США могут ввести санкции против белорусских чиновников
Политтехнолог Виталий Шкляров
Задержанный в Белоруссии политтехнолог сравнил СИЗО с "пыточной"
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
Участники студенческой акции протеста в Минске
Reuters: в США допустили новые санкции против России из-за Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
23:26В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Лента новостейМолния