https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576595322.html

В Минске отпустили задержанного корреспондента РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов, ранее задержанный возле минского стадиона "Динамо" при освещении акций протеста, сообщил, что его отпустили из... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:59

2020-09-01T17:59

2020-09-01T18:04

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов, ранее задержанный возле минского стадиона "Динамо" при освещении акций протеста, сообщил, что его отпустили из Октябрьского РУВД после проверки документов.С корреспондентом агентства был задержан сотрудник белорусского <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a>, его также отпустили. В РУВД остались еще шестеро журналистов из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - трое из "Комсомольской правды", двое из TUT.by и один журналист издания "Белопан".С журналистами, у которых проверяли документы, обращались корректно, предложили им чай, кофе и печенье, а также выпускали покурить.Перед корреспондентом РИА Новости и корреспондентом НТВ "извинились за доставленные неудобства".Корреспондента РИА Новости и нескольких его коллег задержали у стадиона "Динамо", где до этого бойцы ОМОН задерживали протестующих студентов. В патрульных машинах без номеров с журналистами также обращались корректно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания протестующих в Минске Несанкционированные акции проходят в Минске с утра. В МВД Белоруссии РИА Новости заявляли, что задержания пока единичные. 2020-09-01T17:59 true PT0M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире