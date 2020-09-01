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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576588542.html
МИД Белоруссии сообщил Канаде о фактах вмешательства в дела Минска
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей проинформировал коллегу из Канады Франсуа-Филиппа Шампаня о конкретных фактах вмешательства извне в дела Минска, сообщила во РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:32
2020-09-01T16:32
протесты в белоруссии
владимир макей
мид белоруссии
канада
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> проинформировал коллегу из <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> <a href="http://ria.ru/person_francois-philippe-champagne/" target="_blank" data-auto="true">Франсуа-Филиппа Шампаня</a> о конкретных фактах вмешательства извне в дела <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.По данным пресс-службы, 1 сентября по инициативе канадской стороны состоялся телефонный разговор Макея с Шампанем."Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a>. Владимир Макей проинформировал о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываться на различных источниках информации", - говорится в сообщении ведомства.В МИД отметили, что стороны также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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владимир макей , мид белоруссии, канада, белоруссия, в мире

МИД Белоруссии сообщил Канаде о фактах вмешательства в дела Минска

16:32 01.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Акции протеста в Минске
МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей проинформировал коллегу из Канады Франсуа-Филиппа Шампаня о конкретных фактах вмешательства извне в дела Минска, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
По данным пресс-службы, 1 сентября по инициативе канадской стороны состоялся телефонный разговор Макея с Шампанем.
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Что нам делать с Белоруссией?
"Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси. Владимир Макей проинформировал о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываться на различных источниках информации", - говорится в сообщении ведомства.
В МИД отметили, что стороны также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииВладимир МакейМИД БелоруссииКанадаБелоруссияВ мире
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