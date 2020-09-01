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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576572264.html
Лукашенко: вошедшие в КС оппозиции чиновники ответят по закону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники, вошедшие в оппозиционный координационный совет, ответят по закону. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:06
2020-09-01T13:21
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что чиновники, вошедшие в оппозиционный координационный совет, ответят по закону.Как передает <u><a href="https://sputnik.by/politics/20200901/1045595083/Lukashenko-ne-perezhivayte-grazhdanskoy-voyny-ne-budet.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a></u>, говоря о "переобувшихся" чиновниках, которые вырвались сейчас в так называемый координационный совет, Лукашенко отметил, что в любом обществе хватает таких людей. Президент заявил, что всегда "старался относиться к ним по-отечески" и поддерживал на карьерном пути."Потом показалось, что власть наклонилась, а может, уже и где-то рухнула. И не потому, что он наконец-то проснулся или мать ему глаза раскрыла. Нет. Он увидел, что эта власть, наверное, рухнет - надо бежать в другую. Вот он и побежал. За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть", - приводит Sputnik слова белорусского президента.Некоторые из таких чиновников вошли в так называемый координационный совет и ответят за свою деятельность там по закону, добавил глава государства. "По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону, и спрятаться нигде не сможет. Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то "постятся", - заявил Лукашенко.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
КС по сути это организованная преступная группировка для незаконного захвата власти в стране в интересах третьих стран. Пора открыть еще один пункт в статье о государственной измене.
46
КС - плацдарм иностранной интервенции в Белоруссии. "Интервенция вовсе не исчерпывается вводом войск, и ввод войск вовсе не составляет основной особенности интервенции. При современных условиях … когда прямой ввод чужеземных войск может вызвать ряд протестов и конфликтов, интервенция имеет более гибкий характер и более замаскированную форму. При современных условиях империализм предпочитает интервенировать путем организации гражданской войны внутри зависимой страны, путем … моральной и финансовой поддержки своих … агентов". (И.В. Сталин, том 8, с. 360).
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белоруссия
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко: вошедшие в КС оппозиции чиновники ответят по закону

13:06 01.09.2020 (обновлено: 13:21 01.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники, вошедшие в оппозиционный координационный совет, ответят по закону.
Как передает Sputnik Беларусь, говоря о "переобувшихся" чиновниках, которые вырвались сейчас в так называемый координационный совет, Лукашенко отметил, что в любом обществе хватает таких людей. Президент заявил, что всегда "старался относиться к ним по-отечески" и поддерживал на карьерном пути.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
"Потом показалось, что власть наклонилась, а может, уже и где-то рухнула. И не потому, что он наконец-то проснулся или мать ему глаза раскрыла. Нет. Он увидел, что эта власть, наверное, рухнет - надо бежать в другую. Вот он и побежал. За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть", - приводит Sputnik слова белорусского президента.
Некоторые из таких чиновников вошли в так называемый координационный совет и ответят за свою деятельность там по закону, добавил глава государства. "По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону, и спрятаться нигде не сможет. Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то "постятся", - заявил Лукашенко.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
"Не мешайте политику с экономикой". Кто стоит за белорусскими стачками
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
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131520412
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
КС по сути это организованная преступная группировка для незаконного захвата власти в стране в интересах третьих стран. Пора открыть еще один пункт в статье о государственной измене.
1 сентября, 13:09
sizif8
3800017
КС - плацдарм иностранной интервенции в Белоруссии. "Интервенция вовсе не исчерпывается вводом войск, и ввод войск вовсе не составляет основной особенности интервенции. При современных условиях … когда прямой ввод чужеземных войск может вызвать ряд протестов и конфликтов, интервенция имеет более гибкий характер и более замаскированную форму. При современных условиях империализм предпочитает интервенировать путем организации гражданской войны внутри зависимой страны, путем … моральной и финансовой поддержки своих … агентов". (И.В. Сталин, том 8, с. 360).
1 сентября, 13:31
Владимир Ф. Быченков
3000015
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