https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576568871.html
Посол России оценил отношение белорусов к России
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что граждане республики не стали прохладней относиться к России. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:22
2020-09-01T12:22
2020-09-01T12:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Посол РФ в Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev" target="_blank">Дмитрий Мезенцев</a> считает, что граждане республики не стали прохладней относиться к России."Я не чувствую", - сказал Мезенцев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Посол заявил, что историческая традиция, в том числе пласт уважения к истории Великой Отечественной войны - это тот фундамент, который нужно чтить, понимать и "с учетом этой нравственной шкалы оценивать день нынешний, видеть день завтрашний - этап более сплоченных отношений россиян и белорусов".Ранее президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> призвал белорусские СМИ противостоять "черной сотне" оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576566492.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 1 сен - РИА Новости.
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
считает, что граждане республики не стали прохладней относиться к России.
"Я не чувствую", - сказал Мезенцев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Посол заявил, что историческая традиция, в том числе пласт уважения к истории Великой Отечественной войны - это тот фундамент, который нужно чтить, понимать и "с учетом этой нравственной шкалы оценивать день нынешний, видеть день завтрашний - этап более сплоченных отношений россиян и белорусов".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
призвал белорусские СМИ противостоять "черной сотне" оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
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