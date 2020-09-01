https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576566492.html

Лавров раскритиковал угрозы Евросоюза в отношении Белоруссии

Попытки ЕС исполнять свои "приговоры" по Белоруссии путем введения санкций и прочих угроз недопустимы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:46

2020-09-01T11:46

2020-09-01T11:46

светлана тихановская

александр лукашенко

сергей лавров

мгимо

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Попытки ЕС исполнять свои "приговоры" по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> путем введения санкций и прочих угроз недопустимы, заявил министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы убеждены, что белорусский народ имеет все возможности самостоятельно это проблему решить. Есть вопросы, которые необходимо обсуждать, это очевидно, но пытаться сразу же выступать неким судьей, как это пытаются делать наши западные коллеги, и сразу выносить свои приговоры, еще и пытаться исполнять эти приговоры путем введения санкций и прочих угроз, мы считаем недопустимым в современном мире. К сожалению, эти повадки проявляются у ЕС, у соседей Республики Беларусь прежде всего, которые хотят на свою жесткую "антилукашенковскую" платформу затянуть всех членов ЕС", - сказал Лавров, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200831/oppozitsiya-1576537038.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, мгимо, белоруссия, в мире