https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576563901.html

"Это неэтично". Лавров призвал Запад не вмешиваться в дела Белоруссии

Заявления западных лидеров по ситуации в Белоруссии неэтичны, они показывают отсутствие у них навыков дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:07

2020-09-01T11:07

2020-09-01T11:07

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Заявления западных лидеров по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> неэтичны, они показывают отсутствие у них навыков дипломатии, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Это отсутствие уже навыков дипломатии, элементарных дипломатических навыков. Это неэтично по большому счету уже не только с дипломатической, но и с человеческой точки зрения. Мы это видим и мы на это обращаем внимание", - отметил Лавров.Россия считает, что необходимости в посреднических услугах других стран для преодоления нынешней ситуации в Белоруссии нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/belorussiya-1576552219.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире