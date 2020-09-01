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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576563901.html
"Это неэтично". Лавров призвал Запад не вмешиваться в дела Белоруссии
Заявления западных лидеров по ситуации в Белоруссии неэтичны, они показывают отсутствие у них навыков дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:07
2020-09-01T11:07
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Заявления западных лидеров по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> неэтичны, они показывают отсутствие у них навыков дипломатии, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Это отсутствие уже навыков дипломатии, элементарных дипломатических навыков. Это неэтично по большому счету уже не только с дипломатической, но и с человеческой точки зрения. Мы это видим и мы на это обращаем внимание", - отметил Лавров.Россия считает, что необходимости в посреднических услугах других стран для преодоления нынешней ситуации в Белоруссии нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/belorussiya-1576552219.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

"Это неэтично". Лавров призвал Запад не вмешиваться в дела Белоруссии

11:07 01.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заявления западных лидеров по ситуации в Белоруссии неэтичны, они показывают отсутствие у них навыков дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Посмотрите, какие заявления делают про ту же ситуацию в Белоруссии генеральный секретарь НАТО, представители Евросоюза, западные лидеры, которые оказались во главе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Какие нравоучения, произносимые тоном, которые не допускают даже сомнения в том, что это должно быть воспринято всеми как руководство к действию", - сказал министр в ходе выступления перед студентами МГИМО.
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 21:47Акценты
Эффект бумеранга: сценарии санкционного будущего Белоруссии и БалтииМинск считает поспешным решение Литвы, Латвии и Эстонии о санкциях в отношении белорусских чиновников, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Тем временем ПАСЕ готовит встречу для Светланы Тихановской.
"Это отсутствие уже навыков дипломатии, элементарных дипломатических навыков. Это неэтично по большому счету уже не только с дипломатической, но и с человеческой точки зрения. Мы это видим и мы на это обращаем внимание", - отметил Лавров.
Россия считает, что необходимости в посреднических услугах других стран для преодоления нынешней ситуации в Белоруссии нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне. Мы видим искушение многих западных государств - как соседней Украины, так и стран, которые находятся далеко за океаном, я имею ввиду США и Канаду - навязать некие подходы в преодолении нынешней ситуации в Республике Беларусь. На эти подходы реагирует президент Белоруссии. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет", - сказал Лавров в ходе своего выступления перед студентами-первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО МИД России, а также Дипакадемии.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
08:00
Что нам делать с Белоруссией?
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
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