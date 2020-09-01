Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии
10:54 01.09.2020 (обновлено: 11:15 01.09.2020)
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Конституционная реформа в Белоруссии поможет организовать диалог власти с гражданским обществом, полагает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан", - сказал Лавров в ходе выступления перед студентами-первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО МИД России, а также Дипакадемии.
Представители гражданского общества Белоруссии должны быть привлечены к работе над конституционной реформой в республике, считает Сергей Лавров.
Ранее в ходе интервью в эфире телеканала "Россия 1" президент РФ Владимир Путин рассказал, что белорусский президент Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.
"Я бы считал правильным, чтобы к этой работе были приглашены представители гражданского общества. И думаю, что они сами все-таки проявят к этому интерес, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия", - сказал Лавров, выступая в МГИМО.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.