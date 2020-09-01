https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576562949.html

Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии

Конституционная реформа в Белоруссии поможет организовать диалог власти с гражданским обществом, полагает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:54

2020-09-01T10:54

2020-09-01T11:15

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Конституционная реформа в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> поможет организовать диалог власти с гражданским обществом, полагает глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергей Лавров.</a>Представители гражданского общества Белоруссии должны быть привлечены к работе над конституционной реформой в республике, считает Сергей Лавров.Ранее в ходе интервью в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1" </a>президент РФ Владимир Путин рассказал, что белорусский президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/kolesnikova-belorussiya-1576560974.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире