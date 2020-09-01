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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576562949.html
Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии
Конституционная реформа в Белоруссии поможет организовать диалог власти с гражданским обществом, полагает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:54
2020-09-01T11:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Конституционная реформа в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> поможет организовать диалог власти с гражданским обществом, полагает глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергей Лавров.</a>Представители гражданского общества Белоруссии должны быть привлечены к работе над конституционной реформой в республике, считает Сергей Лавров.Ранее в ходе интервью в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1" </a>президент РФ Владимир Путин рассказал, что белорусский президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/kolesnikova-belorussiya-1576560974.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии

10:54 01.09.2020 (обновлено: 11:15 01.09.2020)
1254
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Конституционная реформа в Белоруссии поможет организовать диалог власти с гражданским обществом, полагает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан", - сказал Лавров в ходе выступления перед студентами-первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО МИД России, а также Дипакадемии.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
10:25
"Я понимаю". Колесникова готова стать лидером протестов в Белоруссии
Представители гражданского общества Белоруссии должны быть привлечены к работе над конституционной реформой в республике, считает Сергей Лавров.
Ранее в ходе интервью в эфире телеканала "Россия 1" президент РФ Владимир Путин рассказал, что белорусский президент Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.
"Я бы считал правильным, чтобы к этой работе были приглашены представители гражданского общества. И думаю, что они сами все-таки проявят к этому интерес, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия", - сказал Лавров, выступая в МГИМО.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске
08:00
Что нам делать с Белоруссией?
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
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