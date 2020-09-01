https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576562554.html

Лукашенко призвал белорусов направить энергию в созидательное русло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах Брестской области, заявил, что жаркое в прямом и... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:47

2020-09-01T10:47

2020-09-01T10:57

протесты в белоруссии

александр лукашенко

брестская область

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, выступая на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах <a href="http://ria.ru/location_Brestskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Брестской области</a>, заявил, что жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, пора направлять энергию в созидательное русло.Прибыв в Барановичи, Лукашенко прежде всего поинтересовался у губернатора Брестской области Анатолия Лиса ходом уборочной кампании и готовностью учреждений образования к новому учебному году.Касаясь уборки полей, Лис отметил, что урожай зерновых с учетом рапса и кукурузы в области составит свыше 1,6 миллиона тонн. "Это достаточно нормально для нас", - добавил губернатор.Лукашенко также призвал всех учителей в стране сконцентрироваться на профессиональных задачах."Учителя должны сконцентрироваться исключительно на профессиональных задачах. Каждый педагог будет под защитой государства. Так было и будет всегда", - заявил Лукашенко.Он также поздравил всех белорусских школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года.По словам Лукашенко, необходимо усилить воспитательную роль образования, то есть акцент должен делаться на правовом воспитании, в процессе обучения необходимо учить учеников анализировать ситуацию и видеть то, что скрыто за популистскими лозунгами. Кроме того, как добавил Лукашенко, в процессе обучения дети должны расти настоящими патриотами.Белорусский президент подчеркнул, что гордится ребятами, которые "не отрываются от жизни" и выбирают реальную профессию"Этот праздничный день - День знаний - я рад начать здесь. Вот уже более полувека в этом учреждении обучают навыкам, которые всегда будут перспективными и востребованными на рынке труда. Потому что труд швей, художников-модельеров, модельеров-конструкторов‚ работников торговли и парикмахеров действительно приносит людям комфорт, красоту, радость и настроение... И я горжусь вами - молодыми людьми, которые не отрываются от жизни, выбирают реальную и нужную обществу профессию", - цитирует ЛукашенкоВ Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на них в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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брестская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, брестская область, белоруссия, в мире