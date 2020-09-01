https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576555326.html

Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу

Заседание СБ ООН по "формуле Арриа", где будет обсуждаться проблема прав человека в Белоруссии, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T03:31

2020-09-01T03:31

2020-09-01T03:31

совет безопасности оон

белоруссия

в мире

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<strong>ООН, 1 сен – РИА Новости.</strong> Заседание <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> по "формуле Арриа", где будет обсуждаться проблема прав человека в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.Заседания по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Для проведения таких заседаний не требуется согласие членов Совбеза. Участие в них не является обязательным."Заседание намечено на пятницу", - сказал собеседник агентства.Ранее в постпредстве <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> рассказали, что Таллин планирует провести заседание СБ ООН по "формуле Арриа" по теме прав человека в Белоруссии. При этом организаторы уже связывались с офисом экс-кандидата на пост белорусского президента <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> с предложением выступить в рамках мероприятия.

https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576552312.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, белоруссия, в мире