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Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
Заседание СБ ООН по "формуле Арриа", где будет обсуждаться проблема прав человека в Белоруссии, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:31
2020-09-01T03:31
совет безопасности оон
белоруссия
в мире
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<strong>ООН, 1 сен – РИА Новости.</strong> Заседание <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> по "формуле Арриа", где будет обсуждаться проблема прав человека в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.Заседания по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Для проведения таких заседаний не требуется согласие членов Совбеза. Участие в них не является обязательным."Заседание намечено на пятницу", - сказал собеседник агентства.Ранее в постпредстве <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> рассказали, что Таллин планирует провести заседание СБ ООН по "формуле Арриа" по теме прав человека в Белоруссии. При этом организаторы уже связывались с офисом экс-кандидата на пост белорусского президента <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> с предложением выступить в рамках мероприятия.
https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576552312.html
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совет безопасности оон, белоруссия, в мире

Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу

03:31 01.09.2020
1733
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ООН, 1 сен – РИА Новости. Заседание СБ ООН по "формуле Арриа", где будет обсуждаться проблема прав человека в Белоруссии, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Заседания по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Для проведения таких заседаний не требуется согласие членов Совбеза. Участие в них не является обязательным.
"Заседание намечено на пятницу", - сказал собеседник агентства.
Ранее в постпредстве Эстонии при ООН рассказали, что Таллин планирует провести заседание СБ ООН по "формуле Арриа" по теме прав человека в Белоруссии. При этом организаторы уже связывались с офисом экс-кандидата на пост белорусского президента Светланы Тихановской с предложением выступить в рамках мероприятия.
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Совет Безопасности ООНБелоруссияВ мире
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