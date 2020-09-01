https://ria.ru/20200901/baranovichi-1576557591.html
Визит Александра Лукашенко в Барановичи. Прямая трансляция
Президент Белоруссии приехал в Брестскую область, где посетит Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:04
2020-09-01T10:04
2020-09-01T10:04
александр лукашенко
брестская область
белоруссия
в мире
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Президент Белоруссии приехал в Брестскую область, где посетит Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы.
3
брестская область
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Визит Александра Лукашенко в Барановичи
LIVE: Визит Александра Лукашенко в Барановичи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, александр лукашенко, брестская область, белоруссия, в мире
Визит Александра Лукашенко в Барановичи. Прямая трансляция
Президент Белоруссии приехал в Брестскую область, где посетит Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы.
2020-09-01T10:04
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