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Визит Александра Лукашенко в Барановичи. Прямая трансляция
Президент Белоруссии приехал в Брестскую область, где посетит Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:04
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александр лукашенко
брестская область
белоруссия
в мире
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Президент Белоруссии приехал в Брестскую область, где посетит Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы.
3
брестская область
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Визит Александра Лукашенко в Барановичи
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видео, александр лукашенко, брестская область, белоруссия, в мире
Визит Александра Лукашенко в Барановичи. Прямая трансляция
Президент Белоруссии приехал в Брестскую область, где посетит Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы.
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Визит Александра Лукашенко в Барановичи. Прямая трансляция

10:04 01.09.2020
2641
Президент Белоруссии приехал в Брестскую область, где посетит Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы.
11120111
Обсудить 3
Александр ЛукашенкоБрестская областьБелоруссияВ мире
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