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https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576583970.html
"Можно обнулиться". Эксперт оценил упрощение процедуры банкротства
Должников с просроченными кредитами на суммы в пределах 500 тысяч рублей, на которых может быть распространена упрощенная процедура банкротства, в России сейчас РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:43
2020-09-01T15:43
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Должников с просроченными кредитами на суммы в пределах 500 тысяч рублей, на которых может быть распространена упрощенная процедура банкротства, в России сейчас более 4 миллионов человек, а претендовать на внесудебное признание банкротами будут сотни тысяч граждан ежегодно, прокомментировал РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав заключенных предпринимателей, сопредседатель партии Роста Александр Хуруджи.Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября могут подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке - таким образом, закон теперь позволяет должникам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.Упрощенная процедура доступна для граждан, если размер его обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, при этом в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции.По его словам, этот порядок дает шанс и предпринимателям, которые прошли через уголовное преследование. "Для них новый закон - это возможность выскочить из замкнутого круга", - заявил он.
https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576556061.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576571318.html
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россия, экономика

"Можно обнулиться". Эксперт оценил упрощение процедуры банкротства

15:43 01.09.2020
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyМужчина с пустыми карманами
Мужчина с пустыми карманами - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Мужчина с пустыми карманами. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Должников с просроченными кредитами на суммы в пределах 500 тысяч рублей, на которых может быть распространена упрощенная процедура банкротства, в России сейчас более 4 миллионов человек, а претендовать на внесудебное признание банкротами будут сотни тысяч граждан ежегодно, прокомментировал РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав заключенных предпринимателей, сопредседатель партии Роста Александр Хуруджи.
"Обычным гражданам тоже дали возможность обнулиться. Сейчас в России более 4 миллионов человек с просроченными долгами до 500 тысяч рублей. Сколько из них смогут претендовать на упрощенную форму банкротства, пока неясно. Но речь идет по меньшей мере для сотен тысяч людей в год", - сказал Хуруджи.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 07:02
Эксперты рассказали о преимуществах внесудебной системы банкротства
Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября могут подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке - таким образом, закон теперь позволяет должникам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.
Упрощенная процедура доступна для граждан, если размер его обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, при этом в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции.
"Важно, что многие микробизнесмены, самозанятые, которые не смогли пережить пандемию, смогут перезагрузиться и продолжить жить в правовом поле, не подвергаясь угрозам от коллекторов", - отметил омбудсмен.
Банкротство - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:54Сказано в эфире
Упрощенное банкротство: инструкция по применениюС 1 сентября граждане России могут подать заявление о своем банкротстве – бесплатно и без суда. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы стать банкротом, рассказал радио Sputnik кредитный правозащитник, юрист Михаил Алексеев.
По его словам, этот порядок дает шанс и предпринимателям, которые прошли через уголовное преследование. "Для них новый закон - это возможность выскочить из замкнутого круга", - заявил он.
"Человек с грузом долгов не только выпадает из делового оборота, но и фактически один из тех, кто находится в серой зоне. Предложение о внесудебном банкротстве при грамотной проработке тех белых пятен, которые в нем еще пока есть, позволит выйти многим из тени", - уверен Хуруджи.
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РоссияЭкономика
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