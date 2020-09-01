"Можно обнулиться". Эксперт оценил упрощение процедуры банкротства
Мужчина с пустыми карманами. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Должников с просроченными кредитами на суммы в пределах 500 тысяч рублей, на которых может быть распространена упрощенная процедура банкротства, в России сейчас более 4 миллионов человек, а претендовать на внесудебное признание банкротами будут сотни тысяч граждан ежегодно, прокомментировал РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав заключенных предпринимателей, сопредседатель партии Роста Александр Хуруджи.
"Обычным гражданам тоже дали возможность обнулиться. Сейчас в России более 4 миллионов человек с просроченными долгами до 500 тысяч рублей. Сколько из них смогут претендовать на упрощенную форму банкротства, пока неясно. Но речь идет по меньшей мере для сотен тысяч людей в год", - сказал Хуруджи.
Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября могут подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке - таким образом, закон теперь позволяет должникам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.
Упрощенная процедура доступна для граждан, если размер его обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, при этом в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции.
"Важно, что многие микробизнесмены, самозанятые, которые не смогли пережить пандемию, смогут перезагрузиться и продолжить жить в правовом поле, не подвергаясь угрозам от коллекторов", - отметил омбудсмен.
Вчера, 12:54Сказано в эфиреУпрощенное банкротство: инструкция по применениюС 1 сентября граждане России могут подать заявление о своем банкротстве – бесплатно и без суда. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы стать банкротом, рассказал радио Sputnik кредитный правозащитник, юрист Михаил Алексеев.
По его словам, этот порядок дает шанс и предпринимателям, которые прошли через уголовное преследование. "Для них новый закон - это возможность выскочить из замкнутого круга", - заявил он.
"Человек с грузом долгов не только выпадает из делового оборота, но и фактически один из тех, кто находится в серой зоне. Предложение о внесудебном банкротстве при грамотной проработке тех белых пятен, которые в нем еще пока есть, позволит выйти многим из тени", - уверен Хуруджи.