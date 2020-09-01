https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576583970.html

"Можно обнулиться". Эксперт оценил упрощение процедуры банкротства

Должников с просроченными кредитами на суммы в пределах 500 тысяч рублей, на которых может быть распространена упрощенная процедура банкротства, в России сейчас РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:43

2020-09-01T15:43

2020-09-01T15:43

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150607/27/1506072727_0:329:5307:3314_1400x0_80_0_0_cef97dcf0e3d62d18daba35579df4c62.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Должников с просроченными кредитами на суммы в пределах 500 тысяч рублей, на которых может быть распространена упрощенная процедура банкротства, в России сейчас более 4 миллионов человек, а претендовать на внесудебное признание банкротами будут сотни тысяч граждан ежегодно, прокомментировал РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав заключенных предпринимателей, сопредседатель партии Роста Александр Хуруджи.Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября могут подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке - таким образом, закон теперь позволяет должникам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.Упрощенная процедура доступна для граждан, если размер его обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, при этом в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции.По его словам, этот порядок дает шанс и предпринимателям, которые прошли через уголовное преследование. "Для них новый закон - это возможность выскочить из замкнутого круга", - заявил он.

https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576556061.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576571318.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика