https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576556061.html

Эксперты рассказали о преимуществах внесудебной системы банкротства

Новый закон о внесудебной системе банкротства позволит россиянам бесплатно подать заявление в многофункциональный центр предоставления государственных и... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T07:02

2020-09-01T07:02

2020-09-01T07:02

россия

мфц (многофункциональный центр)

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Новый закон о внесудебной системе банкротства позволит россиянам бесплатно подать заявление в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (<a href="https://ria.ru/keyword_MFC_mnogofunkcionalnyjj_centr/" target="_blank">МФЦ</a>), более того, у граждан не возникнет необходимости участвовать в судебных заседаниях и предоставлять большое количество документов финансовым управляющим, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября могут бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке, если размер денежных обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей.Эксперт подчеркнул, что за счет подачи заявления по установленной форме, гражданину не придется обращаться за помощью к специалисту, и у него не возникнет необходимости участвовать в судебных заседаниях, предоставлять большое количество документов финансовому управляющему и суду.Старший эксперт фонда "Центра стратегических разработок" Илья Зикун отметил, что в законе отражена тенденция перераспределения обязанностей по поиску имущества на кредиторов должника-банкрота. "Только кредиторы имеют интерес в нахождении имущества для последующего удовлетворения своих требований. Соответственно, кредиторы и должны заботиться о поиске этого имущества. Для этого кредиторы на основании закона получили право на направление запросов для получения информации", - сообщил Зикун.По его словам, закон также отражает и другую тенденцию – снижение роли участия арбитражных управляющих, которые не стали независимыми лицами, оперативно действующими в интересах всех кредиторов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/bankrotstvo-1576452703.html

https://ria.ru/20200724/1574872101.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мфц (многофункциональный центр), экономика