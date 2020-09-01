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https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576556061.html
Эксперты рассказали о преимуществах внесудебной системы банкротства
Новый закон о внесудебной системе банкротства позволит россиянам бесплатно подать заявление в многофункциональный центр предоставления государственных и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T07:02
2020-09-01T07:02
россия
мфц (многофункциональный центр)
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Новый закон о внесудебной системе банкротства позволит россиянам бесплатно подать заявление в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (<a href="https://ria.ru/keyword_MFC_mnogofunkcionalnyjj_centr/" target="_blank">МФЦ</a>), более того, у граждан не возникнет необходимости участвовать в судебных заседаниях и предоставлять большое количество документов финансовым управляющим, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября могут бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке, если размер денежных обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей.Эксперт подчеркнул, что за счет подачи заявления по установленной форме, гражданину не придется обращаться за помощью к специалисту, и у него не возникнет необходимости участвовать в судебных заседаниях, предоставлять большое количество документов финансовому управляющему и суду.Старший эксперт фонда "Центра стратегических разработок" Илья Зикун отметил, что в законе отражена тенденция перераспределения обязанностей по поиску имущества на кредиторов должника-банкрота. "Только кредиторы имеют интерес в нахождении имущества для последующего удовлетворения своих требований. Соответственно, кредиторы и должны заботиться о поиске этого имущества. Для этого кредиторы на основании закона получили право на направление запросов для получения информации", - сообщил Зикун.По его словам, закон также отражает и другую тенденцию – снижение роли участия арбитражных управляющих, которые не стали независимыми лицами, оперативно действующими в интересах всех кредиторов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/bankrotstvo-1576452703.html
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россия, мфц (многофункциональный центр), экономика

Эксперты рассказали о преимуществах внесудебной системы банкротства

07:02 01.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый закон о внесудебной системе банкротства позволит россиянам бесплатно подать заявление в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), более того, у граждан не возникнет необходимости участвовать в судебных заседаниях и предоставлять большое количество документов финансовым управляющим, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября могут бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке, если размер денежных обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей.
"Внесудебное банкротство является бесплатной процедурой, что делает ее более доступной для граждан, так как нет необходимости выплачивать вознаграждение финансовому управляющему. При этом, услуги МФЦ оплачиваются из государственного бюджета", - рассказал адвокат московской коллегии адвокатов "Яковлев и Партнеры" Денис Крауялис.
Эксперт подчеркнул, что за счет подачи заявления по установленной форме, гражданину не придется обращаться за помощью к специалисту, и у него не возникнет необходимости участвовать в судебных заседаниях, предоставлять большое количество документов финансовому управляющему и суду.
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Старший эксперт фонда "Центра стратегических разработок" Илья Зикун отметил, что в законе отражена тенденция перераспределения обязанностей по поиску имущества на кредиторов должника-банкрота. "Только кредиторы имеют интерес в нахождении имущества для последующего удовлетворения своих требований. Соответственно, кредиторы и должны заботиться о поиске этого имущества. Для этого кредиторы на основании закона получили право на направление запросов для получения информации", - сообщил Зикун.
По его словам, закон также отражает и другую тенденцию – снижение роли участия арбитражных управляющих, которые не стали независимыми лицами, оперативно действующими в интересах всех кредиторов.
"Вполне возможно, что в ближайшем будущем будет осуществлена одна из инициатив по введению случайного отбора арбитражных управляющих с одновременным ранжированием и должников-банкротов и арбитражных управляющих. Внесудебное банкротство физических лиц станет первым экспериментом по выведению арбитражного управляющего из процесса признания должника банкротом", - заключил Зикун.
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