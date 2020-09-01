https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576554781.html

В России упростили процедуру банкротства

Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября смогут подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T01:33

2020-09-01T01:33

2020-09-01T10:48

россия

мфц (многофункциональный центр)

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября смогут подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (<a href="https://ria.ru/keyword_MFC_mnogofunkcionalnyjj_centr/" target="_blank">МФЦ</a>) заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке — таким образом, закон позволит должникам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.Данным правом гражданин сможет воспользоваться, если размер денежных обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, при этом в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции. Но для этого в отношении него должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.Заявление подается бесплатно в МФЦ, при этом при подаче необходимо представить список всех известных заемщику кредиторов и суммы задолженности. Далее МФЦ в течение одного рабочего дня проверяет сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также сведения о наличии иных исполнительных производств в отношении гражданина. Если порядок подачи заявления был нарушен, то МФЦ в течение трех рабочих дней возвращает заявление с указанием причин возврата. Повторное обращение возможно не ранее чем через месяц, а его возврат может быть обжалован в судебном порядке.В течение всей процедуры внесудебного банкротства гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать иные обеспечительные сделки. Но если в процессе процедуры в его собственность поступает какое-либо имущество, которое позволяет ему полностью или в значительной части исполнить обязательства перед кредиторами, то он обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ. В таком случае МФЦ включает в ЕФРС о банкротстве сведения о прекращении процедуры внесудебного банкротства заемщика.Если все условия для внесудебного банкротства были выполнены, информацию о возбуждении этой процедуры МФЦ в течение трех рабочих дней внесет в единый федеральный реестр сведений (ЕФРС) о банкротстве. Внесудебное банкротство будет длиться шесть месяцев. В течение этого времени вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, указанных в заявлении должника, а также об уплате обязательных платежей. Прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.Также закон предусматривает возможность перехода к процедуре банкротства в судебном порядке. По завершении процесса внесудебного банкротства гражданина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, а его задолженность перед названными им кредиторами признается безнадежной.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/bankrotstvo-1576452703.html

https://ria.ru/20200724/1574872101.html

Руслан Тлеуж Вообще банкротство не должно быть способом безнаказанного ухода от долгов, а сведения о факте банкротства должны преследовать человека всю его жизнь. 34

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мфц (многофункциональный центр), экономика