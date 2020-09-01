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https://ria.ru/20200901/antirossiyskie-1576604093.html
Российское посольство осудило антироссийские высказывания в Эстонии
Посольство России осудило очередные антироссийские высказывания в Эстонии, поводом для которых стала 26-я годовщина вывода Вооруженных сил РФ с территории... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:18
2020-09-01T22:21
россия
хенн пыллуаас
эстония
безопасность
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Посольство России осудило очередные антироссийские высказывания в <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a>, поводом для которых стала 26-я годовщина вывода Вооруженных сил РФ с территории республики.Спикер парламента Эстонии <a href="http://ria.ru/person_henn-polluaas/" target="_blank" data-auto="true">Хенн Пыллуаас</a> заявил 31 августа, что с выводом российских военных для Эстонии завершилась Вторая мировая война, страну покинули "оккупационные войска". Он также заявил, что "геополитические амбиции и отношения Кремля с соседними странами, к сожалению, не изменились со временем", по его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> хочет "восстановить империю и сферу влияния советского периода".Российское посольство заявило, что вывод войск из Эстонии стал результатом кропотливой совместной работы дипломатов и военных двух стран, которая с 1991 по 1994 годы выстраивалась на основе взаимного уважения и готовности учесть интересы друг друга. В итоге в июле 1994 года был подписан договор о выводе ВС России из Эстонии и условиях их временного пребывания на ее территории до полного вывода, отметили в посольстве."В преамбуле этого соглашения зафиксировано, что стороны, заключая его, желают обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития отношений добрососедства и всестороннего сотрудничества", - говорится в заявлении.Посольство также задается вопросом о том, как по прошествии 26 лет в Эстонии реализуются на практике столь многообещающе прозвучавшие намерения."То, что по случаю упомянутой годовщины было официально озвучено, не дает никаких оснований питать какие-либо иллюзии на этот счет. Наоборот, достойно глубокого сожаления, что спекулирующие на националистических инстинктах политики пытаются самоутверждаться за счет нагнетания антироссийской истерии, полностью игнорируя дух и букву договора, сыгравшего весьма важную роль в российско-эстонских отношениях", - заявило посольство РФ.
https://ria.ru/20200901/ucheniya-1576568118.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/estoniya-1576426139.html
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россия, хенн пыллуаас, эстония, безопасность

Российское посольство осудило антироссийские высказывания в Эстонии

22:18 01.09.2020 (обновлено: 22:21 01.09.2020)
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© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Посольство России осудило очередные антироссийские высказывания в Эстонии, поводом для которых стала 26-я годовщина вывода Вооруженных сил РФ с территории республики.
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил 31 августа, что с выводом российских военных для Эстонии завершилась Вторая мировая война, страну покинули "оккупационные войска". Он также заявил, что "геополитические амбиции и отношения Кремля с соседними странами, к сожалению, не изменились со временем", по его словам, Москва хочет "восстановить империю и сферу влияния советского периода".
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Вчера, 12:10
США объявили о начале совместных учений по огневой подготовке в Эстонии
Российское посольство заявило, что вывод войск из Эстонии стал результатом кропотливой совместной работы дипломатов и военных двух стран, которая с 1991 по 1994 годы выстраивалась на основе взаимного уважения и готовности учесть интересы друг друга. В итоге в июле 1994 года был подписан договор о выводе ВС России из Эстонии и условиях их временного пребывания на ее территории до полного вывода, отметили в посольстве.
"В преамбуле этого соглашения зафиксировано, что стороны, заключая его, желают обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития отношений добрососедства и всестороннего сотрудничества", - говорится в заявлении.
Посольство также задается вопросом о том, как по прошествии 26 лет в Эстонии реализуются на практике столь многообещающе прозвучавшие намерения.
"То, что по случаю упомянутой годовщины было официально озвучено, не дает никаких оснований питать какие-либо иллюзии на этот счет. Наоборот, достойно глубокого сожаления, что спекулирующие на националистических инстинктах политики пытаются самоутверждаться за счет нагнетания антироссийской истерии, полностью игнорируя дух и букву договора, сыгравшего весьма важную роль в российско-эстонских отношениях", - заявило посольство РФ.
Флаг во время исторической реконструкции в день независимости Эстонии - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 12:00Акценты
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РоссияХенн ПыллуаасЭстонияБезопасность
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