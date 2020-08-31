Посол Белоруссии прибыл в МИД Германии на "срочную" беседу
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко прибыл в МИД ФРГ, куда его в понедельник пригласили на "срочную" беседу из-за лишения аккредитации журналистов иностранных СМИ белорусскими властями, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что посол приглашен на "срочную" беседу из-за ситуации с иностранными журналистами, в числе которых были и немецкие.
Автомобиль посла Белоруссии прибыл к зданию МИД около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Он въехал во внутренний дворик ведомства, Сидоренко вышел из автомобиля и проследовал в здание министерства.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что задержание журналистов в Белоруссии и лишение их аккредитации неприемлемо, посольство Германии выразило протест на высоком уровне и оказывает поддержку сотрудникам немецких СМИ.
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Ранее в Telegram-каналах, включая канал Белорусской ассоциации журналистов, сообщили, что аккредитации лишены еще 10 работающих в Белоруссии журналистов западных СМИ. В субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии четыре российских журналиста, работающих на западные СМИ (на Associated Press и немецкий телеканал ARD). В частности, межведомственная комиссия по противодействию экстремизму лишила аккредитации корреспондентов белорусской службы "Радио Свободы". Помимо этого, сообщается, что аккредитации лишены две журналистки, работавшие на "Би-би-си". Кроме того, по информации c сайта Белорусской ассоциации журналистов, МИД страны также аннулировал аккредитации сотрудникам Reuters, Associated Press, немецкой газеты Deutsche Welle, французского радио RFI.
МВД Белоруссии в пятницу подтвердило, что накануне в Минске в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, а "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке".
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