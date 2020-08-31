https://ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576541630.html

Посол Белоруссии прибыл в МИД Германии на "срочную" беседу

Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко прибыл в МИД ФРГ, куда его в понедельник пригласили на "срочную" беседу из-за лишения аккредитации журналистов... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:21

2020-08-31T17:21

2020-08-31T17:21

протесты в белоруссии

кристофер бургер

хайко маас

мид германии

германия

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости.</strong> Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко прибыл в <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a>, куда его в понедельник пригласили на "срочную" беседу из-за лишения аккредитации журналистов иностранных СМИ белорусскими властями, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_kristofer-burger" target="_blank">Кристофер Бургер</a> сообщил, что посол приглашен на "срочную" беседу из-за ситуации с иностранными журналистами, в числе которых были и немецкие.Автомобиль посла Белоруссии прибыл к зданию МИД около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Он въехал во внутренний дворик ведомства, Сидоренко вышел из автомобиля и проследовал в здание министерства.Ранее глава МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a> заявил, что задержание журналистов в Белоруссии и лишение их аккредитации неприемлемо, посольство Германии выразило протест на высоком уровне и оказывает поддержку сотрудникам немецких СМИ.Ранее в Telegram-каналах, включая канал Белорусской ассоциации журналистов, сообщили, что аккредитации лишены еще 10 работающих в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> журналистов западных СМИ. В субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии четыре российских журналиста, работающих на западные СМИ (на Associated Press и немецкий телеканал ARD). В частности, межведомственная комиссия по противодействию экстремизму лишила аккредитации корреспондентов белорусской службы "Радио Свободы". Помимо этого, сообщается, что аккредитации лишены две журналистки, работавшие на "Би-би-си". Кроме того, по информации c сайта Белорусской ассоциации журналистов, МИД страны также аннулировал аккредитации сотрудникам Reuters, Associated Press, немецкой газеты Deutsche Welle, французского радио RFI.<a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД Белоруссии</a> в пятницу подтвердило, что накануне в Минске в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, а "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200829/zhurnalist-1576471170.html

https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html

Alexandr Lazerko Если он посол то пусть и пошлет их лесом. 10

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германия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристофер бургер, хайко маас, мид германии, германия, белоруссия, в мире