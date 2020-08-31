Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576541630.html
Посол Белоруссии прибыл в МИД Германии на "срочную" беседу
Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко прибыл в МИД ФРГ, куда его в понедельник пригласили на "срочную" беседу из-за лишения аккредитации журналистов... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:21
2020-08-31T17:21
протесты в белоруссии
кристофер бургер
хайко маас
мид германии
германия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_956f279f749507307cade3eb3ad8e2e9.jpg
<strong>БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости.</strong> Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко прибыл в <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a>, куда его в понедельник пригласили на "срочную" беседу из-за лишения аккредитации журналистов иностранных СМИ белорусскими властями, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_kristofer-burger" target="_blank">Кристофер Бургер</a> сообщил, что посол приглашен на "срочную" беседу из-за ситуации с иностранными журналистами, в числе которых были и немецкие.Автомобиль посла Белоруссии прибыл к зданию МИД около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Он въехал во внутренний дворик ведомства, Сидоренко вышел из автомобиля и проследовал в здание министерства.Ранее глава МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a> заявил, что задержание журналистов в Белоруссии и лишение их аккредитации неприемлемо, посольство Германии выразило протест на высоком уровне и оказывает поддержку сотрудникам немецких СМИ.Ранее в Telegram-каналах, включая канал Белорусской ассоциации журналистов, сообщили, что аккредитации лишены еще 10 работающих в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> журналистов западных СМИ. В субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии четыре российских журналиста, работающих на западные СМИ (на Associated Press и немецкий телеканал ARD). В частности, межведомственная комиссия по противодействию экстремизму лишила аккредитации корреспондентов белорусской службы "Радио Свободы". Помимо этого, сообщается, что аккредитации лишены две журналистки, работавшие на "Би-би-си". Кроме того, по информации c сайта Белорусской ассоциации журналистов, МИД страны также аннулировал аккредитации сотрудникам Reuters, Associated Press, немецкой газеты Deutsche Welle, французского радио RFI.<a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД Белоруссии</a> в пятницу подтвердило, что накануне в Минске в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, а "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200829/zhurnalist-1576471170.html
https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html
Если он посол то пусть и пошлет их лесом.
10
6
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_2035e6669d1561c6e46b6af8512d70bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кристофер бургер, хайко маас, мид германии, германия, белоруссия, в мире

Посол Белоруссии прибыл в МИД Германии на "срочную" беседу

17:21 31.08.2020
2780
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко прибыл в МИД ФРГ, куда его в понедельник пригласили на "срочную" беседу из-за лишения аккредитации журналистов иностранных СМИ белорусскими властями, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что посол приглашен на "срочную" беседу из-за ситуации с иностранными журналистами, в числе которых были и немецкие.
Автомобиль посла Белоруссии прибыл к зданию МИД около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Он въехал во внутренний дворик ведомства, Сидоренко вышел из автомобиля и проследовал в здание министерства.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что задержание журналистов в Белоруссии и лишение их аккредитации неприемлемо, посольство Германии выразило протест на высоком уровне и оказывает поддержку сотрудникам немецких СМИ.
Здание МИД Белоруссии в Минске
29 августа, 16:42
Лишенные аккредитации журналисты западных СМИ уехали из Белоруссии
Ранее в Telegram-каналах, включая канал Белорусской ассоциации журналистов, сообщили, что аккредитации лишены еще 10 работающих в Белоруссии журналистов западных СМИ. В субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии четыре российских журналиста, работающих на западные СМИ (на Associated Press и немецкий телеканал ARD). В частности, межведомственная комиссия по противодействию экстремизму лишила аккредитации корреспондентов белорусской службы "Радио Свободы". Помимо этого, сообщается, что аккредитации лишены две журналистки, работавшие на "Би-би-си". Кроме того, по информации c сайта Белорусской ассоциации журналистов, МИД страны также аннулировал аккредитации сотрудникам Reuters, Associated Press, немецкой газеты Deutsche Welle, французского радио RFI.
МВД Белоруссии в пятницу подтвердило, что накануне в Минске в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, а "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Белорусская АЭС
29 августа, 08:00
Прибалтика разрушает мосты с Белоруссией: выиграет Германия
183231223
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииКристофер БургерХайко МаасМИД ГерманииГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если он посол то пусть и пошлет их лесом.
31 августа, 17:26
Alexandr Lazerko
540001
Рекомендуем
Здание посольства Словакии в Москве
В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
В МВД Белоруссии сообщили об отсутствии российских силовиков в стране
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
МВД Белоруссии объяснило жестокость протестующих по отношению к силовикам
Здание МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
Раскрыт гонорар Эльмана Пашаева за защиту Ефремова
Ребенок с ноутбуком
Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
Цепкало назвал условие для начала диалога между Лукашенко и оппозицией
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
С Любови Соболь взыскали более 34 миллионов рублей
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Правительство Германии поддержало демонстрантов в Белоруссии
Голландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing. Архивное фото
Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении MH17
Индюшка
В Ростовской области двух человек убили ради индюка
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
США призвали Россию уважать суверенитет Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
Лента новостейМолния