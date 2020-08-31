https://ria.ru/20200831/zhurnalistika-1576532529.html

Онлайн-конференция о перспективах иммерсивной журналистики

7 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальи ЛОСЕВОЙ на тему: "Иммерсивные истории: зачем СМИ виртуальная реальность".

2020-08-31T14:50

2020-08-31T14:50

2020-08-31T14:56

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200907/952882979.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>Статьи, новости, репортажи, эссе, видеосюжеты – арсенал журналистских жанров широк и постоянно дополняется комбинированными вариантами. Почему этого недостаточно? Зачем медиа постоянные эксперименты с форматами? Какие задачи эти эксперименты призваны решать? Почему на повестке возникают проекты в виртуальной и дополненной реальности? Каковы перспективы иммерсивной журналистики? Что препятствует ее повсеместному распространению? Как работать с VR- и AR-проектами?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы