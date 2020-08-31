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Онлайн-конференция о перспективах иммерсивной журналистики
7 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальи ЛОСЕВОЙ на тему: "Иммерсивные истории: зачем СМИ виртуальная реальность".
2020-08-31T14:50
2020-08-31T14:56
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о перспективах иммерсивной журналистики

14:50 31.08.2020 (обновлено: 14:56 31.08.2020)
15
7 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальи ЛОСЕВОЙ на тему: "Иммерсивные истории: зачем СМИ виртуальная реальность".
Задать вопрос

Статьи, новости, репортажи, эссе, видеосюжеты – арсенал журналистских жанров широк и постоянно дополняется комбинированными вариантами. Почему этого недостаточно? Зачем медиа постоянные эксперименты с форматами? Какие задачи эти эксперименты призваны решать? Почему на повестке возникают проекты в виртуальной и дополненной реальности? Каковы перспективы иммерсивной журналистики? Что препятствует ее повсеместному распространению? Как работать с VR- и AR-проектами?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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