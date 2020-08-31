https://ria.ru/20200831/zerno-1576513379.html

Пензенские аграрии планируют собрать в 2020 году рекордный урожай зерна

Урожай зерна в Пензенской области в 2020 году позволит обеспечить население региона необходимыми продуктами, а излишки направить на экспорт, сбор составит около РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:51

2020-08-31T10:51

2020-08-31T10:51

пензенская область

иван белозерцев

пензенская область

экономика

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<strong>ПЕНЗА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Урожай зерна в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> в 2020 году позволит обеспечить население региона необходимыми продуктами, а излишки направить на экспорт, сбор составит около трех миллионов тонн, что в 1,6 раза выше уровня предыдущего года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a>."Мы планируем получить около трех миллионов тонн зерна, это более 160% к уровню прошлого года. В 2020 году также запланировано произвести 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы, 600 тысяч тонн масличных, 406 тысяч тонн картофеля, 132 тысячи тонн овощей, что позволит загрузить увеличивающиеся мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить население области необходимыми продуктами питания, животноводство - сбалансированными кормами, а излишки направить на экспорт", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, урожай почти в три миллиона тонн зерна станет рекордным для области. По оперативной информации на 27 августа, в регионе урожай зерновых и зернобобовых культур уже превысил отметку в 2,5 миллиона тонн при средней урожайности 40 центнеров с гектара."По урожайности зерновых и зернобобовых регион - лидер Приволжского федерального округа", - отметили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575708086.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, пензенская область, экономика