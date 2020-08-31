https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576522089.html

Якутия восстановит 59 тысяч гектаров леса в 2020 году

В рамках нацпроекта "Экология" Якутия в 2020 году восстановит 59 тысяч гектаров леса, на сегодня мероприятия прошли на площади свыше 7 тысяч гектаров, сообщил... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:45

2020-08-31T12:45

2020-08-31T12:45

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

общество

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<strong>ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> В рамках нацпроекта "Экология" <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутия</a> в 2020 году восстановит 59 тысяч гектаров леса, на сегодня мероприятия прошли на площади свыше 7 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.Как отметил Афанасьев, в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" по отношению к площади вырубленных и погибших лесных насаждений площадь их восстановления к 2024 году должна вырасти с 12,3% до 100%.В 2019 году лесовосстановительные мероприятия в Якутии были выполнены согласно календарному плану и составили 55 158 гектаров."В этом году для доведения основного показателя до 19,7% мероприятия по восстановлению леса в регионе запланированы на площади 59 тысяч гектаров, из них в рамках госзадания – 527,38 гектара. Сумма федеральных субвенций на эти цели составила 3,4 миллиона рублей. Остальная часть мероприятий проводится за счет арендаторов лесных участков - 1 000 гектаров и за счет иных источников, вследствие природных процессов, на площади 57 472,12 гектара. По состоянию на 28 августа, соответствующие мероприятия в Якутии прошли на площади 7 422,3 гектара. Работы продолжатся до 30 сентября. Рисков неисполнения плана нет", - рассказал министр.По данным на 26 августа, в минэкологию республики поступило 73 заявления на восстановление леса. Согласование получили 20 проектов. Разработчиками являются ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс", филиал ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Республики Бурятия", ООО "АМЕГА", ФГБОУ ВО "Арктический государственный агротехнологический университет"."На сегодняшний день арендаторами (ООО "Эльгауголь", ООО "Алгома-Голд") работа по искусственному лесовосстановлению проведена на площади 30,11 гектара", - заключил министр.

https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576507752.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), общество