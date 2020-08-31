https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576508735.html

Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление

Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:37

2020-08-31T09:37

2020-08-31T09:37

республика саха (якутия)

якутск

общество

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<strong>ЯКУТСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики.По прогнозам синоптиков, 2 и 3 сентября на северо-востоке Якутии установится прохладная погода, температура воздуха опустится до отметки -6 градусов по Цельсию.В понедельник власти республики объявили о начале отопительного сезона."Во всех 13 арктических районах Якутии проходит отопительный сезон. За минувшие выходные тепло запустили в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Жиганском улусах. Произведен запуск 149 котельных из 1191. В республике общая готовность тепловых сетей к зиме составляет 96%, водопроводных сетей - 97%, сетей водоотведения - 97%", - рассказали в ведомстве.Отмечается, что, по распоряжению мэра <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a>, запуск тепла в городские образовательные учреждения планируется 1 сентября, в жилфонд - с 7 сентября. В течение первой декады сентября отопление дадут в остальных районах республики."По доставке топлива, отгружено 80,6% от планового объема, доставлено - 65,4 %. Всего до завершения навигации в октябре планируется доставить 546 485 тонн", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200828/shakhta-1576408545.html

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, общество