https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576508735.html
Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление
Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:37
2020-08-31T09:37
2020-08-31T09:37
республика саха (якутия)
якутск
общество
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<strong>ЯКУТСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики.По прогнозам синоптиков, 2 и 3 сентября на северо-востоке Якутии установится прохладная погода, температура воздуха опустится до отметки -6 градусов по Цельсию.В понедельник власти республики объявили о начале отопительного сезона."Во всех 13 арктических районах Якутии проходит отопительный сезон. За минувшие выходные тепло запустили в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Жиганском улусах. Произведен запуск 149 котельных из 1191. В республике общая готовность тепловых сетей к зиме составляет 96%, водопроводных сетей - 97%, сетей водоотведения - 97%", - рассказали в ведомстве.Отмечается, что, по распоряжению мэра <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a>, запуск тепла в городские образовательные учреждения планируется 1 сентября, в жилфонд - с 7 сентября. В течение первой декады сентября отопление дадут в остальных районах республики."По доставке топлива, отгружено 80,6% от планового объема, доставлено - 65,4 %. Всего до завершения навигации в октябре планируется доставить 546 485 тонн", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200828/shakhta-1576408545.html
якутск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, общество
ЯКУТСК, 31 авг - РИА Новости. Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики.
По прогнозам синоптиков, 2 и 3 сентября на северо-востоке Якутии установится прохладная погода, температура воздуха опустится до отметки -6 градусов по Цельсию.
В понедельник власти республики объявили о начале отопительного сезона.
"Во всех 13 арктических районах Якутии проходит отопительный сезон. За минувшие выходные тепло запустили в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Жиганском улусах. Произведен запуск 149 котельных из 1191. В республике общая готовность тепловых сетей к зиме составляет 96%, водопроводных сетей - 97%, сетей водоотведения - 97%", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что, по распоряжению мэра Якутска
, запуск тепла в городские образовательные учреждения планируется 1 сентября, в жилфонд - с 7 сентября. В течение первой декады сентября отопление дадут в остальных районах республики.
"По доставке топлива, отгружено 80,6% от планового объема, доставлено - 65,4 %. Всего до завершения навигации в октябре планируется доставить 546 485 тонн", - добавили в ведомстве.