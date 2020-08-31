Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576508735.html
Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление
Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:37
2020-08-31T09:37
республика саха (якутия)
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ff4659d84cebbac4d43f842a46d5611a.jpg
<strong>ЯКУТСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики.По прогнозам синоптиков, 2 и 3 сентября на северо-востоке Якутии установится прохладная погода, температура воздуха опустится до отметки -6 градусов по Цельсию.В понедельник власти республики объявили о начале отопительного сезона."Во всех 13 арктических районах Якутии проходит отопительный сезон. За минувшие выходные тепло запустили в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Жиганском улусах. Произведен запуск 149 котельных из 1191. В республике общая готовность тепловых сетей к зиме составляет 96%, водопроводных сетей - 97%, сетей водоотведения - 97%", - рассказали в ведомстве.Отмечается, что, по распоряжению мэра <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a>, запуск тепла в городские образовательные учреждения планируется 1 сентября, в жилфонд - с 7 сентября. В течение первой декады сентября отопление дадут в остальных районах республики."По доставке топлива, отгружено 80,6% от планового объема, доставлено - 65,4 %. Всего до завершения навигации в октябре планируется доставить 546 485 тонн", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200828/shakhta-1576408545.html
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f41c724af0fab9d963b2d0ec88b7f8f2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
якутск, общество

Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление

09:37 31.08.2020
32
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
ЯКУТСК, 31 авг - РИА Новости. Во всех 13 арктических районах Якутии включили отопление, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики.
По прогнозам синоптиков, 2 и 3 сентября на северо-востоке Якутии установится прохладная погода, температура воздуха опустится до отметки -6 градусов по Цельсию.
В понедельник власти республики объявили о начале отопительного сезона.
"Во всех 13 арктических районах Якутии проходит отопительный сезон. За минувшие выходные тепло запустили в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Жиганском улусах. Произведен запуск 149 котельных из 1191. В республике общая готовность тепловых сетей к зиме составляет 96%, водопроводных сетей - 97%, сетей водоотведения - 97%", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что, по распоряжению мэра Якутска, запуск тепла в городские образовательные учреждения планируется 1 сентября, в жилфонд - с 7 сентября. В течение первой декады сентября отопление дадут в остальных районах республики.
"По доставке топлива, отгружено 80,6% от планового объема, доставлено - 65,4 %. Всего до завершения навигации в октябре планируется доставить 546 485 тонн", - добавили в ведомстве.
Вид на реку Амга в Якутии
28 августа, 07:46Республика Саха (Якутия)
В Якутии запустят первую очередь крупнейшей угольной шахты
000000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)ЯкутскОбщество
Рекомендуем
Якутск
Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Переподготовку работников в Ленобласти оплатят за счет регбюджета
Виртуальный концертный зал в Кинешемской детской школе искусств
В Ивановской области откроют четыре новых виртуальных концертных зала
Ремонт теплотрасс на улицах Владивостока
Плановые работы на теплосетях Подмосковья завершены
Центр занятости населения
В Ленобласти с начала года отмечен минимальный уровень безработицы
Предприятие по переработке отходов в Подмосковье
Воробьев поручил проконтролировать графики вывоза мусора в Подмосковье
Человек моет руки
Горячее водоснабжение восстановили во всех домах Подмосковья
Вывоз мусора в Москве
Жители Подмосковья в августе сдали 600 кубов крупногабаритных отходов
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%
Работа за компьютером. Архивное фото.
Тюменские школьники смогут пройти бесплатные курсы программирования
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
"Это артист или бомж?" Ефремов вывел Сатановского из себя
Теплая погода
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Якутия
Якутия восстановит 59 тысяч гектаров леса в 2020 году
Воронежские власти рассказали о средствах на подготовку к учебному году
Воронежские власти рассказали о средствах на подготовку к учебному году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
Лента новостейМолния