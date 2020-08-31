https://ria.ru/20200831/yakutiya-1576507752.html

Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Более 1 миллиарда рублей направила Якутия на поддержку предпринимателей из-за спада розничной торговли в период пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:19

2020-08-31T09:19

2020-08-31T09:19

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

экономика

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<strong>ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Более 1 миллиарда рублей направила Якутия на поддержку предпринимателей из-за спада розничной торговли в период пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма республики Саха (Якутия) Максим Прокопьев.По результатам исследования РИА Новости, в первом полугодии оборот розничной торговли снизился в большинстве регионов РФ, причем в некоторых довольно существенно. На 10 и более процентов розничный товарооборот снизился в 13 регионах, из которых наиболее существенный спад зафиксирован в <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республике Саха</a> (Якутия) -15,8%, в Карачаево-Черкесской Республике -14,7%, в Республике Дагестан -14,4%, в Кабардино-Балкарской Республике -14,0%.Как отметил замминистра, во втором квартале 2020 года значительный спад товарооборота в Якутии произошел в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения COVID-19. В течение первого этапа ограничительных мер была приостановлена деятельность отдельных объектов торговли непродовольственными товарами, где и наблюдается основной спад товарооборота Продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, не прекращали свою работу. При этом наблюдается рост заказов в онлайн-магазинах, покупки через интернет и по бесконтактной доставке товаров."Правительством республики Саха (Якутия) был расширен федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей (с 49 до 114 ОКВЭД), по которым предприниматели … смогли получить поддержку в виде субсидий для осуществления (продолжения) деятельности. На эти цели предусмотрено 100 миллионов рублей из регионального бюджета. Помимо данной меры поддержки были предусмотрены налоговые послабления, освобождение от арендных площадей госимущества, льготные займы через институты поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Общая сумма региональной поддержки составила более 1 миллиардов рублей", - рассказал Прокопьев.По словам чиновника, с июля, с переходом во второй этап снятия ограничительных мер в регионе, возобновлена работа всех магазинов. Однако значительного роста продаж непродовольственными товарами пока не наблюдается.

https://ria.ru/20200828/shakhta-1576408545.html

https://ria.ru/20200813/1575728752.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), экономика