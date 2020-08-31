https://ria.ru/20200831/vystavka-1576501490.html

"Правил меньше дня". Россиянам расскажут о неизвестной жизни Романовых

В Брянске открылась выставка уникальных гравюр, посвященная дому Романовых. Ее посетители не только увидят работы XIX и начала XX века, но и познакомятся с... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T08:00

2020-08-31T08:00

2020-08-31T11:27

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

аналитика - религия и мировоззрение

александра федоровна

аргентина

московская область (подмосковье)

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религия и мировоззрение

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николай ii

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов.</strong> В Брянске открылась выставка уникальных гравюр, посвященная дому Романовых. Ее посетители не только увидят работы XIX и начала XX века, но и познакомятся с малоизвестными фактами из жизни монархов. О чем умалчивали десятилетиями — в репортаже РИА Новости.Историческая несправедливостьО царской семье житель Брянска Максим Сергеев знает немного."Не сказать, что в школе нам подробно о них рассказывали", — признается он.Его супруга Анастасия осведомлена побольше — она участвовала в школьных олимпиадах по истории."Но там больше внимания уделялось XIX веку. А, например, про трагическую участь великих князей и княгинь после революции — ни слова", — сетует она.Максим с Анастасией в числе первых пришли на выставку "Императорский дом Романовых: история в гравюрах". В экспозиции, подготовленной фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), — 72 уникальных изображения членов царской семьи, наиболее значимых событий русской истории, а также литографии Петербурга позапрошлого столетия.А цель у выставки одна: исправить досадную несправедливость. Россияне забывают свою историю."В этом году мы отмечаем столетие русского исхода: два с половиной миллиона лучших людей — военных, интеллектуалов, историков, деятелей искусства — покинули страну, а потом еще много людей выслали. И эта выставка — часть нашего вклада в память об этом, о тех, кто пострадал от революционных событий", — говорит глава фонда Анна Громова."Смотри, царь улыбается!"Экспонаты выставки в какой-то мере повторили судьбу русской эмиграции. Коллекцию собрал герой Первой мировой войны Александр Гершельман. В 1920 году он уехал из России в Германию, потом перебрался в Аргентину. Но душой так и не покинул родину. "Он запрещал дочерям говорить на другом языке, кроме русского. И гражданство других государств они не принимали", — говорит Громова.Гершельман не только бережно хранил память о России, но и знакомил с ее историей и культурой иностранцев. На чужбине он неоднократно выставлял гравюры с портретами Романовых, рассказывая о них как о просвещенных монархах и крупных благотворителях.А в это время ученикам советских школ рисовали образ "кровавых эксплуататоров", всячески демонизируя российских императоров. Мол, не сделали они ничего хорошего для страны.С распадом Союза взгляд на историю поменялся, но россияне, по словам организаторов экспозиции, все так же многого не знают о настоящих Романовых. Например, что жена императора Павла I, государыня Мария Федоровна, создала целую сеть образовательных и благотворительных учреждений: в них воспитывалось свыше 90 тысяч детей. И все — на личные средства императрицы. Помощь воспитанникам прекратилась лишь в 1917 году с революцией.А император Николай I открыл тысячи церковно-приходских школ "шаговой доступности", что существенно повысило общий уровень грамотности. Об этих и других фактах посетители могут узнать из специальных табличек под гравюрами.По словам студентки Художественного колледжа Марии Тихоновой, которая пришла сюда с одногруппницами, информация о членах императорского дома изложена очень понятно. Что тоже не на каждой выставке бывает."Очень интересно сначала читать про них, а потом поднимать глаза на портреты. На литографиях видны даже эмоции — хотя на первый взгляд все такие серьезные, будто на паспорт снимаются", — улыбается она.И вправду: если приглядеться, можно увидеть еле уловимую улыбку у Александры Федоровны, супруги Николая II. Или задумчивость в глазах молодого цесаревича Александра Николаевича, который войдет в историю как "император-освободитель".Десятки лет россияне это увидеть не могли. Коллекция вернулась на родину лишь несколько лет назад. В 2015 году дочь Александра Гершельмана Марина Аксакова подарила ее музею изобразительных искусств в Калуге в память о ее муже, выходце из Калужской губернии. Но и там уникальные портреты пылились в запасниках. До одного случая.Общая цельС 2018 года ЕСПО реализует проект "Императорский маршрут", объединяющий города, которые связаны с членами дома Романовых. Там открываются музеи, посвященные истории царской фамилии."И когда мы встречались с калужанами — координаторами "Императорского маршрута", нам показали это собрание. Мы пришли к мнению, что коллекция должна работать", — объясняет Анна Громова.Выставку до конца года смогут посетить жители шести регионов, участвующих в "Маршруте": Подмосковья, Крыма, Пермского края, Свердловской, Калужской и Брянской областей.Брянск неспроста стал первым. Здесь до революции находилось имение великого князя Михаила Александровича. Мало кто знает, но на самом деле именно он был последним российским монархом — в его пользу в дни Февральской революции отрекся старший брат Николай II. Князь правил всего восемь часов, пока не передал власть народу. А летом 1918 года его убили на Урале, за месяц до расстрела царской семьи.Брянская усадьба князя в селе Локоть за советские годы разрушилась. Но сейчас ее хотят восстановить и открыть там музей."Работа уже ведется. Я думаю, у жителей Брянской области и других регионов будет интерес к этому историческому месту", — отмечает губернатор региона Александр Богомаз.И выставка гравюр, и возрождение княжеского имения — часть большой работы по сохранению памяти о доме Романовых. Благодаря тому, что экспозиция передвижная, со временем ее увидят во многих городах страны. У жителей Брянска такая возможность есть до 22 сентября, вход бесплатный. Следующий пункт — Екатеринбург.

Анна Гладкова Я, например, считаю революцию и последующие вакханалию, террор, убийства царской семьи самым черным пятном в нашей историей. Ну и естественно само падение Российской империи самой большой трагедией. Больно читать про все эти события, как прервали наши традиции, придумав этот советский образ жизни и изолировав страну от остального мира на десятилетия. Отобрали у людей веру и придумали свою советскую. Очень трагично. 10

3

аргентина

московская область (подмосковье)

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елисаветинско-сергиевское просветительское общество, аналитика - религия и мировоззрение, александра федоровна, аргентина, московская область (подмосковье), пермский край, новости - религия и мировоззрение, николай ii