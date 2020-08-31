Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200831/vystavka-1576501490.html
"Правил меньше дня". Россиянам расскажут о неизвестной жизни Романовых
В Брянске открылась выставка уникальных гравюр, посвященная дому Романовых. Ее посетители не только увидят работы XIX и начала XX века, но и познакомятся с... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:00
2020-08-31T11:27
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
аналитика - религия и мировоззрение
александра федоровна
аргентина
московская область (подмосковье)
пермский край
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
николай ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576503756_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f53f15996d4a2465ccecf841f7202c4c.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов.</strong> В Брянске открылась выставка уникальных гравюр, посвященная дому Романовых. Ее посетители не только увидят работы XIX и начала XX века, но и познакомятся с малоизвестными фактами из жизни монархов. О чем умалчивали десятилетиями — в репортаже РИА Новости.Историческая несправедливостьО царской семье житель Брянска Максим Сергеев знает немного."Не сказать, что в школе нам подробно о них рассказывали", — признается он.Его супруга Анастасия осведомлена побольше — она участвовала в школьных олимпиадах по истории."Но там больше внимания уделялось XIX веку. А, например, про трагическую участь великих князей и княгинь после революции — ни слова", — сетует она.Максим с Анастасией в числе первых пришли на выставку "Императорский дом Романовых: история в гравюрах". В экспозиции, подготовленной фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), — 72 уникальных изображения членов царской семьи, наиболее значимых событий русской истории, а также литографии Петербурга позапрошлого столетия.А цель у выставки одна: исправить досадную несправедливость. Россияне забывают свою историю."В этом году мы отмечаем столетие русского исхода: два с половиной миллиона лучших людей — военных, интеллектуалов, историков, деятелей искусства — покинули страну, а потом еще много людей выслали. И эта выставка — часть нашего вклада в память об этом, о тех, кто пострадал от революционных событий", — говорит глава фонда Анна Громова."Смотри, царь улыбается!"Экспонаты выставки в какой-то мере повторили судьбу русской эмиграции. Коллекцию собрал герой Первой мировой войны Александр Гершельман. В 1920 году он уехал из России в Германию, потом перебрался в Аргентину. Но душой так и не покинул родину. "Он запрещал дочерям говорить на другом языке, кроме русского. И гражданство других государств они не принимали", — говорит Громова.Гершельман не только бережно хранил память о России, но и знакомил с ее историей и культурой иностранцев. На чужбине он неоднократно выставлял гравюры с портретами Романовых, рассказывая о них как о просвещенных монархах и крупных благотворителях.А в это время ученикам советских школ рисовали образ "кровавых эксплуататоров", всячески демонизируя российских императоров. Мол, не сделали они ничего хорошего для страны.С распадом Союза взгляд на историю поменялся, но россияне, по словам организаторов экспозиции, все так же многого не знают о настоящих Романовых. Например, что жена императора Павла I, государыня Мария Федоровна, создала целую сеть образовательных и благотворительных учреждений: в них воспитывалось свыше 90 тысяч детей. И все — на личные средства императрицы. Помощь воспитанникам прекратилась лишь в 1917 году с революцией.А император Николай I открыл тысячи церковно-приходских школ "шаговой доступности", что существенно повысило общий уровень грамотности. Об этих и других фактах посетители могут узнать из специальных табличек под гравюрами.По словам студентки Художественного колледжа Марии Тихоновой, которая пришла сюда с одногруппницами, информация о членах императорского дома изложена очень понятно. Что тоже не на каждой выставке бывает."Очень интересно сначала читать про них, а потом поднимать глаза на портреты. На литографиях видны даже эмоции — хотя на первый взгляд все такие серьезные, будто на паспорт снимаются", — улыбается она.И вправду: если приглядеться, можно увидеть еле уловимую улыбку у Александры Федоровны, супруги Николая II. Или задумчивость в глазах молодого цесаревича Александра Николаевича, который войдет в историю как "император-освободитель".Десятки лет россияне это увидеть не могли. Коллекция вернулась на родину лишь несколько лет назад. В 2015 году дочь Александра Гершельмана Марина Аксакова подарила ее музею изобразительных искусств в Калуге в память о ее муже, выходце из Калужской губернии. Но и там уникальные портреты пылились в запасниках. До одного случая.Общая цельС 2018 года ЕСПО реализует проект "Императорский маршрут", объединяющий города, которые связаны с членами дома Романовых. Там открываются музеи, посвященные истории царской фамилии."И когда мы встречались с калужанами — координаторами "Императорского маршрута", нам показали это собрание. Мы пришли к мнению, что коллекция должна работать", — объясняет Анна Громова.Выставку до конца года смогут посетить жители шести регионов, участвующих в "Маршруте": Подмосковья, Крыма, Пермского края, Свердловской, Калужской и Брянской областей.Брянск неспроста стал первым. Здесь до революции находилось имение великого князя Михаила Александровича. Мало кто знает, но на самом деле именно он был последним российским монархом — в его пользу в дни Февральской революции отрекся старший брат Николай II. Князь правил всего восемь часов, пока не передал власть народу. А летом 1918 года его убили на Урале, за месяц до расстрела царской семьи.Брянская усадьба князя в селе Локоть за советские годы разрушилась. Но сейчас ее хотят восстановить и открыть там музей."Работа уже ведется. Я думаю, у жителей Брянской области и других регионов будет интерес к этому историческому месту", — отмечает губернатор региона Александр Богомаз.И выставка гравюр, и возрождение княжеского имения — часть большой работы по сохранению памяти о доме Романовых. Благодаря тому, что экспозиция передвижная, со временем ее увидят во многих городах страны. У жителей Брянска такая возможность есть до 22 сентября, вход бесплатный. Следующий пункт — Екатеринбург.
Я, например, считаю революцию и последующие вакханалию, террор, убийства царской семьи самым черным пятном в нашей историей. Ну и естественно само падение Российской империи самой большой трагедией. Больно читать про все эти события, как прервали наши традиции, придумав этот советский образ жизни и изолировав страну от остального мира на десятилетия. Отобрали у людей веру и придумали свою советскую. Очень трагично.
10
3
аргентина
московская область (подмосковье)
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576503756_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_41b550d973818e5e9c1dc2544ff07fe3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елисаветинско-сергиевское просветительское общество, аналитика - религия и мировоззрение, александра федоровна, аргентина, московская область (подмосковье), пермский край, новости - религия и мировоззрение, николай ii

"Правил меньше дня". Россиянам расскажут о неизвестной жизни Романовых

08:00 31.08.2020 (обновлено: 11:27 31.08.2020)
2917
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия выставки "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Церемония открытия выставки Императорский дом Романовых. История в гравюрах в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Брянске открылась выставка уникальных гравюр, посвященная дому Романовых. Ее посетители не только увидят работы XIX и начала XX века, но и познакомятся с малоизвестными фактами из жизни монархов. О чем умалчивали десятилетиями — в репортаже РИА Новости.

Историческая несправедливость

О царской семье житель Брянска Максим Сергеев знает немного.
"Не сказать, что в школе нам подробно о них рассказывали", — признается он.
Его супруга Анастасия осведомлена побольше — она участвовала в школьных олимпиадах по истории.
"Но там больше внимания уделялось XIX веку. А, например, про трагическую участь великих князей и княгинь после революции — ни слова", — сетует она.
Максим с Анастасией в числе первых пришли на выставку "Императорский дом Романовых: история в гравюрах". В экспозиции, подготовленной фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), — 72 уникальных изображения членов царской семьи, наиболее значимых событий русской истории, а также литографии Петербурга позапрошлого столетия.
А цель у выставки одна: исправить досадную несправедливость. Россияне забывают свою историю.
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия выставки "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Церемония открытия выставки Императорский дом Романовых. История в гравюрах в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
Перейти в фотобанк
Церемония открытия выставки "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
"В этом году мы отмечаем столетие русского исхода: два с половиной миллиона лучших людей — военных, интеллектуалов, историков, деятелей искусства — покинули страну, а потом еще много людей выслали. И эта выставка — часть нашего вклада в память об этом, о тех, кто пострадал от революционных событий", — говорит глава фонда Анна Громова.

"Смотри, царь улыбается!"

Экспонаты выставки в какой-то мере повторили судьбу русской эмиграции. Коллекцию собрал герой Первой мировой войны Александр Гершельман. В 1920 году он уехал из России в Германию, потом перебрался в Аргентину. Но душой так и не покинул родину.
"Он запрещал дочерям говорить на другом языке, кроме русского. И гражданство других государств они не принимали", — говорит Громова.
Гершельман не только бережно хранил память о России, но и знакомил с ее историей и культурой иностранцев. На чужбине он неоднократно выставлял гравюры с портретами Романовых, рассказывая о них как о просвещенных монархах и крупных благотворителях.
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия выставки "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Церемония открытия выставки Императорский дом Романовых. История в гравюрах в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
Перейти в фотобанк
Церемония открытия выставки "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
А в это время ученикам советских школ рисовали образ "кровавых эксплуататоров", всячески демонизируя российских императоров. Мол, не сделали они ничего хорошего для страны.
С распадом Союза взгляд на историю поменялся, но россияне, по словам организаторов экспозиции, все так же многого не знают о настоящих Романовых. Например, что жена императора Павла I, государыня Мария Федоровна, создала целую сеть образовательных и благотворительных учреждений: в них воспитывалось свыше 90 тысяч детей. И все — на личные средства императрицы. Помощь воспитанникам прекратилась лишь в 1917 году с революцией.
А император Николай I открыл тысячи церковно-приходских школ "шаговой доступности", что существенно повысило общий уровень грамотности. Об этих и других фактах посетители могут узнать из специальных табличек под гравюрами.
По словам студентки Художественного колледжа Марии Тихоновой, которая пришла сюда с одногруппницами, информация о членах императорского дома изложена очень понятно. Что тоже не на каждой выставке бывает.
"Очень интересно сначала читать про них, а потом поднимать глаза на портреты. На литографиях видны даже эмоции — хотя на первый взгляд все такие серьезные, будто на паспорт снимаются", — улыбается она.
И вправду: если приглядеться, можно увидеть еле уловимую улыбку у Александры Федоровны, супруги Николая II. Или задумчивость в глазах молодого цесаревича Александра Николаевича, который войдет в историю как "император-освободитель".
© РИА Новости / Маргарита МатвиенковаПосетители выставки
Посетители выставки
© РИА Новости / Маргарита Матвиенкова
Посетители выставки
Десятки лет россияне это увидеть не могли. Коллекция вернулась на родину лишь несколько лет назад. В 2015 году дочь Александра Гершельмана Марина Аксакова подарила ее музею изобразительных искусств в Калуге в память о ее муже, выходце из Калужской губернии. Но и там уникальные портреты пылились в запасниках. До одного случая.

Общая цель

С 2018 года ЕСПО реализует проект "Императорский маршрут", объединяющий города, которые связаны с членами дома Романовых. Там открываются музеи, посвященные истории царской фамилии.
"И когда мы встречались с калужанами — координаторами "Императорского маршрута", нам показали это собрание. Мы пришли к мнению, что коллекция должна работать", — объясняет Анна Громова.
Выставку до конца года смогут посетить жители шести регионов, участвующих в "Маршруте": Подмосковья, Крыма, Пермского края, Свердловской, Калужской и Брянской областей.
Брянск неспроста стал первым. Здесь до революции находилось имение великого князя Михаила Александровича. Мало кто знает, но на самом деле именно он был последним российским монархом — в его пользу в дни Февральской революции отрекся старший брат Николай II. Князь правил всего восемь часов, пока не передал власть народу.
© РИА Новости / Антон СкрипуновЭкспонат выставки
Экспонат выставки
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Экспонат выставки
А летом 1918 года его убили на Урале, за месяц до расстрела царской семьи.
Брянская усадьба князя в селе Локоть за советские годы разрушилась. Но сейчас ее хотят восстановить и открыть там музей.
"Работа уже ведется. Я думаю, у жителей Брянской области и других регионов будет интерес к этому историческому месту", — отмечает губернатор региона Александр Богомаз.
И выставка гравюр, и возрождение княжеского имения — часть большой работы по сохранению памяти о доме Романовых. Благодаря тому, что экспозиция передвижная, со временем ее увидят во многих городах страны. У жителей Брянска такая возможность есть до 22 сентября, вход бесплатный. Следующий пункт — Екатеринбург.
© РИА Новости / Антон СкрипуновЭкспонат выставки
Экспонат выставки
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Экспонат выставки
49402130
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоАналитика - Религия и мировоззрениеАлександра ФедоровнаАргентинаМосковская область (Подмосковье)Пермский крайНовости - Религия и мировоззрениеНиколай II
Популярные комментарии
Я, например, считаю революцию и последующие вакханалию, террор, убийства царской семьи самым черным пятном в нашей историей. Ну и естественно само падение Российской империи самой большой трагедией. Больно читать про все эти события, как прервали наши традиции, придумав этот советский образ жизни и изолировав страну от остального мира на десятилетия. Отобрали у людей веру и придумали свою советскую. Очень трагично.
31 августа, 10:40
АГАнна Гладкова
500005
Рекомендуем
Галина с Пифом
"Захлебывался кровью, потом умер". Убийство, потрясшее Псковскую область
Кадр из сериала Шерлок
И снова здравствуйте: незабываемые факты о памяти
В третьем ряду, слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель во время Нюрнбергского процесса
Трофей особой важности: история шпаги "нациста номер два" Геринга
Атмосфера Земли
Атмосфера планеты звенит как гигантский колокол. Чем это грозит людям
Женщина в инвалидном кресле во время тестирования платформы для маломобильных граждан
Как для себя: петербуржцы с ОВЗ будут оценивать квартиры для инвалидов
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Протесты в Берлине: как превратить маргиналов в мейнстрим
Ураган Женевьева у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС
Космические новости в фотографиях, август 2020 года
Президент США Дональд Трамп
Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось
Лаборант проводит цитологическое исследование
В Карелии впервые применили ультраточный микроскоп для выявления рака
Подкаст Страхи/Ошибки: как наконец бросить курить?
Подкаст "Страхи/Ошибки": как наконец бросить курить?
Ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
От боевых "Стрижей" до "Тигров": лучшие кадры форума "Армия-2020"
Американский танк M1A2 Abrams
"Без шума и пыли": у России появилось новое оружие для борьбы с танками
Финал конкурса красоты Miss Maxim — 2020
Лучшие фото РИА Новости, август 2020 года
Доходный дом Сариевых в Ростове-на-Дону
В России выставили на продажу особняк за пять рублей
Евгений Пригожин
Интерпол прекратил преследование бизнесмена Пригожина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
Лента новостейМолния