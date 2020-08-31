https://ria.ru/20200831/vetnam-1576546584.html

Вьетнам потерял не менее семи миллионов туристов из-за COVID-19

За первые восемь месяцев 2020 года Вьетнам посетили всего 3,8 миллиона иностранных туристов, что в сравнении с тем же периодом 2019 года, когда в страну... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:11

2020-08-31T19:11

2020-08-31T19:11

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<strong>БАНГКОК, 31 авг – РИА Новости.</strong> За первые восемь месяцев 2020 года Вьетнам посетили всего 3,8 миллиона иностранных туристов, что в сравнении с тем же периодом 2019 года, когда в страну приехали 11,3 миллиона гостей, означает потерю из-за пандемии коронавируса более чем семи миллионов потенциальных клиентов, сообщает в понедельник государственное новостное агентство Вьетнама VNA.Цифры были опубликованы Национальным статистическим бюро, сообщает агентство.Туристы приезжать в страну вплоть до 22 марта, когда Вьетнам начал закрывать границы. 3,05 миллиона гостей прибыли воздушным путем, 580 тысяч человек – наземным, и еще 140 тысяч человек – морским.Статистическое бюро государства также сообщает, что в августе, после отмены ряда ограничений на въезд иностранцев, приехали 163 тысячи зарубежных граждан, что на 99 процентов меньше, чем в августе 2019 года.В правительстве Вьетнама в настоящее время обсуждается вопрос о возобновлении авиасообщения и приема туристов из стран с наиболее благоприятной эпидемиологической ситуацией, в том числе с Японией, говорится в сообщении.Также власти оказывают помощь пострадавшей от COVID-19 туристической индустрии. Гостиницам, используемым как альтернативные карантинные центры в условиях обязательной 14-дневной изоляции для всех въезжающих в страну, властями предоставлена 20-процентная скидка на электроэнергию. Одновременно стоимость государственных лицензий на предпринимательскую деятельность в сфере международного туризма, организации поездок и экскурсий и работу в качестве гида снижены вдвое, сообщает агентство.

https://ria.ru/20200731/1575205625.html

вьетнам

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, вьетнам