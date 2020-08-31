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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200831/vdol-podmoskovnykh-magistraley-ubrali-nezakonnuyu-reklamu-i-musor-1576538635.html
Вдоль подмосковных магистралей убрали незаконную рекламу и мусор
В Московской области за минувшую неделю инспекторы Госадмтехнадзора выявили 56 нарушений. Они добились, чтобы убрали незаконную рекламу и мусор. Об этом сообщил РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:39
2020-08-31T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>В Московской области за минувшую неделю инспекторы Госадмтехнадзора выявили 56 нарушений. Они добились, чтобы убрали незаконную рекламу и мусор. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/musor-i-reklamu-ubrali-vdol-magistralej-podmoskovja/" target="_blank">"360"</a>.Уточняется, что больше всего нарушений было выявлено на Дмитровском шоссе (11), а также на Волоколамском (10), Горьковском (9) и Носовихинском (8).Кроме того, инспекторы уделили пристальное внимание Новорязанскому и Щелковскому шоссе, где обнаружили от трех до шести нарушений.Специалисты нашли 11 незаконных способов размещения рекламы и мусор на территориях, прилегающих к объектам в полосе отвода.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)

Вдоль подмосковных магистралей убрали незаконную рекламу и мусор

16:39 31.08.2020 (обновлено: 16:50 31.08.2020)
60
© РИА Новости / Алексей КуденковАвтомобили на трассе М-11
Автомобили на трассе М-11
© РИА Новости / Алексей Куденков
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Московской области за минувшую неделю инспекторы Госадмтехнадзора выявили 56 нарушений. Они добились, чтобы убрали незаконную рекламу и мусор. Об этом сообщил телеканал "360".
Уточняется, что больше всего нарушений было выявлено на Дмитровском шоссе (11), а также на Волоколамском (10), Горьковском (9) и Носовихинском (8).
Кроме того, инспекторы уделили пристальное внимание Новорязанскому и Щелковскому шоссе, где обнаружили от трех до шести нарушений.
Специалисты нашли 11 незаконных способов размещения рекламы и мусор на территориях, прилегающих к объектам в полосе отвода.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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