https://ria.ru/20200831/vdol-podmoskovnykh-magistraley-ubrali-nezakonnuyu-reklamu-i-musor-1576538635.html

Вдоль подмосковных магистралей убрали незаконную рекламу и мусор

В Московской области за минувшую неделю инспекторы Госадмтехнадзора выявили 56 нарушений. Они добились, чтобы убрали незаконную рекламу и мусор. Об этом сообщил РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:39

2020-08-31T16:39

2020-08-31T16:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>В Московской области за минувшую неделю инспекторы Госадмтехнадзора выявили 56 нарушений. Они добились, чтобы убрали незаконную рекламу и мусор. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/musor-i-reklamu-ubrali-vdol-magistralej-podmoskovja/" target="_blank">"360"</a>.Уточняется, что больше всего нарушений было выявлено на Дмитровском шоссе (11), а также на Волоколамском (10), Горьковском (9) и Носовихинском (8).Кроме того, инспекторы уделили пристальное внимание Новорязанскому и Щелковскому шоссе, где обнаружили от трех до шести нарушений.Специалисты нашли 11 незаконных способов размещения рекламы и мусор на территориях, прилегающих к объектам в полосе отвода.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)